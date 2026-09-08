Este es el posible setlist de Stray Kids para su primer concierto en Colombia

Los fanáticos del k-pop en Colombia se preparan para vivir uno de los grandes conciertos de ese género en el país, se trata del debut de Stray Kids en un escenario nacional. La agrupación surcoreana aterrizará en Bogotá el miércoles 9 de septiembre para la primera de una serie especial de presentaciones en América Latina titulada 'STRAYCITY'.

El esperado concierto de Stray Kids en Colombia se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre. El escenario elegido para este debut histórico es el Vive Claro Distrito Cultural en la ciudad de Bogotá y luego llegarán a Buenos Aires y Ciudad de México durante el mismo mes.

Como parte de la preparación para este show, los seguidores de la banda de k-pop, conocidos como 'Stay', especulan sobre cuáles de los éxitos de su extensa discografía de seis álbumes de estudio y 14 EP harán parte del espectáculo. A través de redes sociales se ha difundido el que sería el posible listado de canciones que el famoso grupo interpretará en el escenario bogotano.



¿Qué canciones interpretará Stray Kids?

Cabe resaltar que este listado es solo una compilación de canciones que han hecho los fans basándose en los más recientes conciertos de la agrupación. Stray Kids recientemente tuvo presentaciones en Corea del Sur y Japón; sin embargo, se debe tener en cuenta que el show del miércoles 9 de septiembre en Bogotá es el primero de la gira por Latinoamérica de la agrupación, lo que hace probable que haya cambios en el setlist.



Estas serían las canciones que interpretaría Stray Kids en Colombia:



Hall of Fame

Hellevator

District 9

Side Effects

Double Knot

Back Door

MANIAC

God's Menu

CREED

SLASH

DIVINE

Thunderous

just a little

I Do

BLIND SPOT

This & That

Do It

LALALALA

CEREMONY

Chk Chk Boom

S-Class

RUN IT

Stray Kids

Phoenix

CASE 143

宿命

Social Path

MIROH

Haven

Recomendaciones para los asistentes

Cabe resaltar que para los asistentes al concierto de Stray Kids hay diferentes recomendaciones, más allá de prepararse para ver en vivo a sus ídolos musicales, también tienen que ver con el manejo de los tiempos y la manera en la que se protegen para evitar el fraude con sus entradas.



La apertura de puertas del Vive Claro se dará a las 4:00 de la tarde, aunque el inicio del show del grupo surcoreano se tiene estimado para las 8:00 de la noche, habrá algunas presentaciones previas de artistas nacionales e internacionales. A las 5:15 p. m. subirá al escenario la rapera bogotana Kei Linch y a las 6:00 p. m. la paisa Bad Milk. Finalmente, el telonero que acompañará al grupo durante esta gira será Nexz, otro grupo de k-pop surcoreano y japonés, que estarán en el escenario a las 7:00 de la noche.

Publicidad

Los organizadores sugieren a los asistentes que tengan a la mano sus entradas, las cuales son 100% digitales. Todas las boletas adquiridas a través de Ticketmaster se encuentran disponibles a través de la aplicación Quentro que deben tener instalada en sus celulares, allí se genera un código QR dinámico que se actualiza constantemente. Tenga en cuenta que la entrada vive exclusivamente dentro del dispositivo del usuario y no se permitirán capturas de pantalla ni descargas externas.

Para evitar problemas, asegúrese siempre de adquirir sus entradas en los canales oficiales de Ticketmaster, vincular la entrada a la app Quentro días antes del show, mantener el teléfono cargado, llevar una batería externa si es necesario y asegurar que la pantalla no tenga grietas severas sobre la zona del lector QR.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co