Creadores de 'The Walking Dead' ganan batalla de 120 millones tras histórico acuerdo con Netflix

El pasado 4 de septiembre de 2026, los productores y el creador de la franquicia televisiva más exitosa de la cadena estadounidense AMC, 'The Walking Dead', lograron poner fin de manera amistosa a una disputa legal que se extendió por casi una década. Como resultado de esto, AMC ha acordado desembolsar la suma de 120 millones de dólares para compensar al equipo creativo que acusaba a la cadena de ocultar los verdaderos beneficios de la franquicia.

Esta resolución no llega de forma aislada; se produce apenas unas semanas después de que se anunciara un histórico acuerdo de 500 millones de dólares con Netflix para la emisión global de toda la saga. Ambos hitos financieros representan el verdadero impacto económico de una propiedad intelectual extremadamente exitosa.



¿Qué demanda ganaron los productores de 'The Walking Dead'?

De acuerdo con un comunicado oficial presentado por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés), el acuerdo de conciliación establece un esquema de pagos muy específico para los demandantes. Los creadores recibirán un pago inicial en efectivo de 85 millones de dólares antes del 18 de septiembre de 2026 y, posteriormente, la cadena televisiva deberá liquidar los 35 millones de dólares restantes a más tardar el 31 de enero de 2027.

Este último pago, según se ha detallado en el reporte oficial de la empresa, se prestará como un anticipo sobre la participación en las ganancias futuras relacionadas con 'The Walking Dead' y la serie derivada 'Fear The Walking Dead'. De esta manera parece que se llega al final de casi una década de tensiones corporativas y legales entre AMC y el personal de la franquicia.



La querella legal, liderada por el creador de la serie, Robert Kirkman, junto a varios de sus productores, apuntaba a lo que consideraban una injusticia contractual. Los demandantes alegaron que el conglomerado de medios AMC había incurrido en un claro incumplimiento de sus obligaciones contractuales con el personal creativo de la exitosa producción que cuenta con 11 temporadas.



La acusación principal sostenía que AMC ocultó los beneficios reales de la participación en las ganancias de la franquicia, privando a los creadores de los ingresos legítimos que les correspondían por el arrollador éxito del show. Para la cadena esta no es su primera batalla legal de este tipo, en el año 2021 la compañía desembolsó otros 200 millones de dólares para cerrar el litigio que mantenía con el director Frank Darabont y su agencia de representación por la disputa del reparto de las ganancias generadas por la serie.



El acuerdo de 'The Walking Dead' con Netflix

Precisamente, semanas atrás se hizo un anuncio que rflejó la magnitud del flujo de dinero que rodea a la saga de 'The Walking Dead'. El anuncio fue que las 11 temporadas de la serie se emitirán en Netflix a nivel mundial tras un acuerdo histórico de 500 millones de dólares.

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Este monumental contrato de licenciamiento de contenido tendrá una vigencia de cinco años, periodo durante el cual tanto la serie original como todas las derivadas se podrán ver en Netflix y en AMC+, la plataforma de streaming de la propia productora AMC. Cabe destacar que Netflix ya poseía los derechos exclusivos de emisión en Estados Unidos de la saga desde el año 2011, pero bajo este nuevo acuerdo global, la plataforma expandirá ese acceso a más audiencias en todo el mundo.

Los espectadores que sigan la franquicia a través de Netflix a partir del año 2027 se encontrarán con una inmensa biblioteca de contenido. El acuerdo global de cinco años garantiza que los suscriptores podrán ver la serie original completa de 'The Walking Dead', además de todas sus series derivadas desarrolladas a lo largo de los años por la productora responsable de toda la saga: 'Fear the Walking Dead', 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 'The Walking Dead: Dead City', 'The Walking Dead: The Ones Who Live', 'The Walking Dead: World Beyond' y 'Tales of The Walking Dead'.

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*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co