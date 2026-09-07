"Cumplir 30 años no es un cierre": Kapanga enciende motores para su debut en el Festival Cordillera

Bogotá se prepara para la quinta edición de una de las celebraciones sonoras más potentes de América Latina, el Festival Cordillera. Pero más allá de la fiesta anual que implica este evento, dentro del cartel de artistas también se encuentran celebraciones especiales que pretenden conquistar al público, como es el caso de Kapanga, la mítica agrupación argentina oriunda de Quilmes, Buenos Aires, quienes llegan al evento de música en vivo en medio de la celebración de sus 30 años de trayectoria.

Nacidos a mediados de la década de 1990, esta agrupación es reconocida por haberse salido de cualquier molde al fusionar géneros tan diversos como el ska, el reggae, el punk rock y el cuarteto cordobés en una época en la que esa mezcla podría considerarse un error. Resultado de ese arriesgado experimento nacieron himnos intergeneracionales como 'El Mono Relojero', 'Me Mata' y 'Postal de Relax', con los que Kapanga demostró que la fiesta descontrolada se combina con una ejecución musical impecable y una lírica de compromiso social.



Kapanga se prepara para su show en el Festival Cordillera

El Parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá por primera vez al grupo argentino como parte de una extensa gira internacional que conmemora sus tres décadas de historia. Como antesala a esta fiesta, Maikel, integrante de la agrupación, habló con Noticias Caracol sobre lo que representa llevar 30 años en la industria musical, su expectativa con el público colombiano y la manera en la que han logrado enamorar a nuevas generaciones de su proyecto.

Para Kapanga, regresar a Colombia siempre implica un lazo afectivo importante. Aunque sus pasos por el país han sido contados, el afecto con el público local y las alianzas entre colegas del continente han forjado una fraternidad indisoluble. "La verdad que llegar al Festival Cordillera cumpliendo 30 años nos agarra en nuestro mejor momento como banda, como músicos y como artistas. Estamos haciendo una gira desde hace varios meses por Argentina, España, México y ahora nos toca mostrarnos con los hermanos colombianos", señaló el guitarrista de la agrupación.



El argentino agregó que entre sus compañeros hay una gran expectativa por este show especial en Colombia, no solo por lo que les han transmitido otros colegas sobre lo que implica presentarse ante los colombianos, sino también por la admiración que ellos sienten de los artistas de este país. "Somos grandes admiradores de la cultura colombiana. Tenemos muchos amigos, como los Doctor Krápula, a quienes conocimos hace muchos años girando por México. A mí particularmente me gusta mucho la música de los 80 de allá, La Pestilencia y todo eso".



Así nació y se consolidó Kapanga: insignia de la música argentina

El Festival Cordillera se ha caracterizado a lo largo de sus cinco años de historia por traer al país los ritmos y sonidos que representan a toda Latinoamérica y Kapanga lo ha hecho a lo largo de 30 años con la mezcla de géneros en sus canciones, en las que también resaltan letras sociales que también unen a los latinos. Maikel resaltó que el sonido de Kapanga nació, precisamente, de la naturalidad con la que entre amigos compartían diferentes gustos musicales y decidieron hacer una banda que uniera todo eso que los representaba a ellos.



"En nuestro caso el proceso se dio de manera orgánica. Nos hicimos amigos siendo banda, no nos conocíamos de antes. Para armar el grupo, el estilo era difícil de definir porque compartíamos influencias variadas: al Mono le gusta la Mona Jiménez —exponente del cuarteto cordobés—, nosotros lo tocábamos a la manera del ska y a mí me tiraba el punk".

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Si bien al inicio esa mezcla atrevida chocó con ciertos prejuicios del público de la época, su sonido terminó por imponerse y convertirse en la representación de muchos gustos en un solo grupo. "Al principio era un poco resistido. Desde la falta de información se suele estigmatizar, pensando que porque la música sea alegre no puede ser comprometida con sus letras. Pero luego vino una apertura mundial de ritmos latinos e incluso del World Beat. Hoy en día nos encanta que nuestro público sea variopinto: en un show de Kapanga ves remeras de Miranda!, Babasónicos, Los Auténticos Decadentes o los Krápula. Siempre nos gustó que la gente se anime a escuchar lo que le nace del corazón y no por encasillamiento de género".

La mezcla funcionó y, ahora, 30 años de trayectoria lo confirman. Maikel aseguró que alcanzar tres décadas de historia no e un hito menor, pues a estas alturas todos los integrantes de la banda han pasado "más de la mitad" de sus vidas dentro de Kapanga. Sin embargo, lejos de estancarse en la nostalgia, los músicos experimentan un constante recambio en su audiencia, encontrándose con jóvenes de 20 años que cantan a la par de quienes los siguen desde sus inicios.

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"El recambio generacional es una de las cosas más difíciles para una banda 'old school' de 30 años. Si no lo tienes, te quedas solo con el público con el que empezaste. Afortunadamente la música es como la ropa, no tiene ni género ni tiempos. Es hermoso ver gente muy jovencita en los shows que nos dice: 'A ustedes me los mostró mi mamá'. Como en su momento mi mamá me habrá mostrado a The Who o The Beatles", planteó el guitarrista argentino.

Maikel contó que, a su parecer, conectar con las nuevas generaciones con un repertorio de tres décadas encima tiene que ver con la frescura que siempre ha transmitido Kapanga en su música y presentaciones en vivo. "Somos una banda real. La gente ve en el escenario a un grupo que se está divirtiendo y que ama lo que hace. Aprendimos a grabar discos mientras crecíamos, aprendimos a montar conciertos, a salir de gira, a ser papás y formar familias. No muchas personas tienen la posibilidad de hacer y vivir de lo que les gusta. Somos unos afortunados y eso nos mantiene vivos y alertas".



¿En qué trabaja Kapanga actualmente?

Para su show en el Festival Cordillera, el guitarrista de Kapanga compartió que "tratamos de hacer la lista más potente que tengamos, se van a encontrar con todos nuestros clásicos. Queremos expresar la máxima potencia de alegría". Además, señaló que actualmente la agrupación está presentando nuevas versiones de sus hits junto a nuevos exponentes como Milo J o leyendas como Pablo Lescano y Banda Los Chinos, un proyecto que se une a la celebración de los 30 años.

"Revisitar los clásicos es como un perfume, te lleva siempre al mismo lugar. Lo técnico puede cambiar, pero el amor por la música y el respeto siguen intactos desde el primer día", resaltó.

Al comparar sus 30 años de trayectoria con la famosa 'crisis de los 30', Maikel se rió y concluyó que, definitivamente, para ellos este es apenas el inicio de lo que esperan construir como grupo. "No hay una crisis. Es una mirada introspectiva para ver todo lo logrado, pero sobre todo para tener más ganas de hacer. Si Kapanga fuera una persona hoy, sería un poco más sabia, pero con las mismas inquietudes del principio. Un artista siempre debe ser curioso e investigar. Cumplir 30 años no es un cierre, es el punto de partida para todo lo que viene".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co