Ella es Piery Avendaño, la esposa de Silvestre Dangond: llevan más de 10 años juntos

Aunque Silvestre Dangond lleva años expuesto al ojo público, el cantante vallenato ha mantenido gran parte de su entorno personal en privado. A pesar de que se sabe que es padre de familia, para muchos es desconocida la mujer con la cual comparte su vida.

>>> Puede interesarle: Silvestre Dangond recibe importante homenaje en Nueva York: una calle llevará su nombre

Silvestre Dangond se casó en 2011 con la abogada Piery Avendaño. Unieron su vida en una ceremonia religiosa celebrada en Cartagena, en la cual estuvieron acompañados de sus familiares y grandes exponentes del vallenato.

La pareja ha afrontado grandes escándalos y rumores de separación en sus años de relación. Sin embargo, ante el ojo público, se mantienen como una dupla sólida que ha logrado enfrentar los retos que trae el mundo de la fama.

Publicidad

Pese a que llevan más de una década como esposos, la pareja ya había convivido varios años en unión libre. La familia Dangond Avendaño se complementa con sus tres hijos, llamados Luis José, Silvestre José y José Silvestre.

Aunque regularmente Piery es vista acompañando a Silvestre Dangond en sus giras y proyectos, se mantiene discreta ante los medios. Muchos se han preguntado si el artista vallenato la mantiene al margen, algo que ha sido desmentido por él mismo, quien dice que es decisión de su pareja el no estar bajo el ojo público.

Publicidad

"El papel que ella está cumpliendo lo está cumpliendo, no como yo quiero que lo cumpla, es como ella le nace cumplir. Si ella no lo desea y si ella no ha trabajado para hacerlo así, ¿por qué yo la voy a obligar a exponerla?", aseveró Silvestre Dangond en una entrevista con Vicsari.

El intérprete de Niégame tres veces fue enfático en que la decisión era netamente de su esposa, Piery Avendaño, y que, si fuera al contrario y ella quisiera tener una vida más pública, no tendría problema con ello. "No le gusta la parte popular, no le gusta estar figurando, pero sí, a medida que han pasado los años me he refugiado mucho en ella", especificó.

Por su parte, Piery Avendaño ha destacado la admiración que tiene por su esposo y la trayectoria musical que con su apoyo ha construido. El año pasado, en medio de un homenaje que le realizaron a Silvestre Dangond, la madre de sus hijos resaltó que el amor es una decisión de todos los días y que juntos han decidido formar su maravillosa familia.

>>> Le recomendamos: Silvestre Dangond y lo que viene para su carrera: "Me estoy preparando para decir adiós"