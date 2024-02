Silvestre Dangond y lo que viene para su carrera: "Me estoy preparando para decir adiós"

Silvestre Dangond se ha convertido en uno de los artistas vallenatos más importantes de Colombia. Actualmente, el cantante urumitero se encuentra preparando su primer concierto en El Campín, pero también nuevos pasos en su vida, sobre los cuales reveló detalles en diálogo con Día a Día , el programa matutino de Caracol Televisión.

El cantante vallenato se refirió a su temporada alejado de los escenarios y las redes sociales: "Desde que dejé las redes me siento muy tranquilo, siento que perdía mucho tiempo. Ahora escribo mas canciones y dedico más tiempo a otras cosas". Agregó que fue a diferentes conciertos de otros artistas como Bruno Mars y Beyoncé.

Tras su regreso, Silvestre Dangond presentó a su público su nuevo álbum Ta' Malo y con él su gira de conciertos en la que está su primer concierto en El Campín de Bogotá el próximo 18 de mayo. En el programa Día a Día, el cantante reveló que todavía vienen nuevas cosas: "Se dio la oportunidad de grabar una canción con Carlos Vives".

El junte entre Carlos Vives y Silvestre Dangond era algo que los fanáticos de ambos esperaban desde años atrás. Aunque Dangond no reveló detalles sobre la canción o su fecha de lanzamiento, reconoció estar "muy feliz por lo que pasó en el estudio, fue mágico".

Publicidad

También sorprendió al revelar que está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, pero que "me estoy preparando para decir adiós". Explicó que, según su manera de pensar, no volvería a tomarse otro descanso de los escenarios, porque cree que llegará el momento en el que se retirará de la música y se dedicará a ser empresario.

"Si yo empezara a hacer cosas por complacer a las disquera o a los empresarios, empieza el fracaso. He hecho lo que me da la gana. No necesito más niveles, necesito complacer a mi gente", recalcó.

También aclaró que todavía tiene deseos pendientes con su música, entre ellos, "un álbum y una gira con Juancho, se la debo a mis seguidores. Una gira con mis acordeoneros y una gira con Carlos (Vives) estaría buena".

Publicidad

Finalmente, el cantante invitó a todos sus seguidores a su concierto en El Campín y agradeció por agotar gran parte de la boletería. Sobre la energía que siente en la capital del país, reconoció que es que "es la inspiración más grande, aquí tengo mi estudio porque cuando vengo algo me pasa, nunca me siento solo. Desde la primera vez que vine aquí, en diciembre del 98, me enamoré de la ciudad".