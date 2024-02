Enemistad entre Willie Colón y Rubén Blades tiene un nuevo episodio por un Grammy

Algo que desde hace varios años tiene muy tristes a los fanáticos de la salsa es la enemistad entre los artistas Willie Colón y Rubén Blades, que todavía no termina. Recientemente, la pelea entre estos dos grandes cantantes llegó a un nuevo episodio a causa de los Grammy 2024.



Rubén Blades se llevó el gramófono a mejor álbum latino tropical con su disco Siembra: 45 aniversario el pasado 4 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Mientras el panameño celebraba su galardón, en redes sociales Willie Colón apareció reclamando no haber sido mencionado en este álbum, cuando fue uno de los creadores en 1978.

El álbum Siembra: 45 aniversario fue grabado en vivo en el Coliseo de Puerto Rico el pasado 14 de mayo de 2022, pero como su nombre lo indica es la celebración de los 45 años del álbum original.

Siembra fue grabado en septiembre de 1978 por los artistas Rubén Blades y Willie Colón bajo el sello Fania, del que ambos hicieron parte cuando eran amigos.

El disco se convirtió en un clásico de la salsa que todavía hoy se escucha en todo el mundo con canciones como Plástico, Buscando guayaba y Pedro Navaja. Es por esto que Willie Colón no está de acuerdo con el premio que recibió su colega, por hacer un "clon", según sus propias palabras, del trabajo que él también realizó hace 45 años.



"Hoy tengo que presenciar dolorosamente un clon de trabajo galardonado con el Grammy de mejor álbum latino tropical sin reconocimiento a mi contribución en su creación", expresó Colón en un video publicado en su canal de YouTube.

La situación no se quedó ahí, pues los ánimos entre Willie Colón y Rubén Blades siguen agitados: así lo demostró el panameño al publicar una extensa carta en sus redes sociales explicando lo sucedido y reconociendo el trabajo de su colega.

"Hace 45 años se presentó al público el álbum Siembra. La Fania Records lo consideró como una colaboración y no como un álbum individual. El contenido del disco fue concebido por mi persona, al igual que su título. Escribí 7 canciones para ese álbum", empezó diciendo el panameño y luego reconoció que "Willie Colón fue el productor del trabajo. Estuvo a cargo de la grabación, ensayos, y todo lo referente a la aprobación de canciones y arreglos musicales".

Insistió en que "soy el autor de la música y la letra de Siembra y de las otras canciones que escribí y que Willie y yo grabamos en nuestros álbumes, no solo la letra”.

Rubén Blades también aceptó que “sin Willie Colón Siembra no hubiese provocado la atención e impacto que tuvo. Pero ese álbum no le pertenece a él solamente, aunque su conocimiento técnico indiscutiblemente hizo de la grabación algo especial. Sin mis canciones no hubiese existido el álbum".