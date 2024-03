Epa Colombia comparte su dulce sesión de fotos de embarazo: "Me veo bien mamá"

La creadora de contenido Epa Colombia se acerca cada vez más a la fecha del parto de su primera hija y con emoción ha compartido cada uno de los detalles de su embarazo por redes sociales. La también empresaria publicó un enternecedor video con detalles de su sesión de fotos de maternidad.



Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, ha mostrado por sus redes los avances del embarazo de su primera hija, a la cual llamará Dafne Samara. Esta experiencia, en compañía de su novia Karol Samantha, ha sido enriquecedora para la empresaria de queratinas, quien se sometió a un tratamiento médico para lograr la gestación.

"Amiga, nunca, pero nunca paren de soñar. Que nadie te diga que tú no lo vas a lograr. Date la oportunidad de vivir las etapas mejores de tu vida siendo mamá; yo me di la oportunidad de ser mamá y me siento muy feliz", expresó Epa Colombia, quien admitió que la experiencia de la maternidad ha sido maravillosa, especialmente por el acompañamiento que le ha brindado su novia.

En el video, la pareja también respondió dudas frecuentes que tienen los internautas sobre su relación, como por ejemplo cómo es convivir con Daneidy Barrera y con Epa Colombia.

"Esos dos personajes son un ser humano maravilloso. Aprendí a convivir con Epa Colombia, un personaje polémico que ya no es tan polémico, pero tiene su lindo corazón en ambos sentidos", expresó Karol Samantha.

Las imágenes muestran a Epa Colombia en atuendos color pastel y rojo vibrante, luciendo su barriguita de embarazada, Así mismo, hay apartados del video donde se ven fotos con su pareja, quien con ternura besa a la bebé en el vientre. "Me veo bien mamá", comentó Daneidy Barrera mientras se probaba los vestuarios.

Epa Colombia admitió que al principio de su relación pensó que esta solo sería un noviazgo, pero Karol siempre fue insistente en que comenzaran un hogar juntas. "No me quería comprometer mucho ni nada de eso y pues, ya estoy más comprometida que quién", expresó entre risas la embarazada, que está a un mes de dar a luz.

Los seguidores de la pareja han reaccionado rápidamente a la sesión de fotos de maternidad, deseándoles buenas energías para esta nueva etapa en sus vidas.

"Hermosas, muchas felicidades, Dios las bendiga y las guarde y que todo siga así de bien quedaron lindísimas esas fotos", comentó una de sus seguidoras de Facebook.