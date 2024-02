Esposo de La Tremenda niega que lo haya drogado y abusado: "Todo fue para generar vistas"

Ante la polémica que se desató en redes sociales por las declaraciones de Dailyn Montañez, influencer conocida como La Tremenda, donde aseguró que drogó, golpeó y abusó de Jordan Galván, su esposo, el compañero sentimental de la creadora de contenido afirmó que todo se trató de una estrategia de publicidad.



"Amor, a mí me están diciendo que yo abusé de usted. ¡Imagínese!", expresó La Tremenda durante su boda con Galván, que tuvo lugar en las últimas horas.

Su esposo respondió: "Muchachos, somos influencers, esto es polémica para que le vaya bien al video. ¿Ustedes creen que, si ella me hubiera hecho eso, yo no la hubiera dejado? Yo la dejo, una vieja loca así para qué".

"Aparte no lo hubiéramos contado. Pero gracias por la publicidad, todo fue para generar vistas", añadió La Tremenda.

¿Qué dijo La Tremenda sobre el supuesto abuso a su esposo?

Dailyn habló del tema en una entrevista con la youtuber Mariam Obregón. Todo inició cuando le preguntaron cuál era su fantasía sexual. Jordan dijo que su pareja siempre quiso practicarle sexo anal. "Pero él no se deja, no le gusta. ¿Será que él tiene miedo de que le vaya a gustar?", anotó La Tremenda.

La creadora de contenido contó que un día un amigo le entregó una sustancia que ella, según sus palabras, echó en el trago de su esposo. "Dele de tomar esto en el trago. Tranquila, que él cuando llegue se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted le quiera hacer", fueron las palabras de su conocido.

Cuando llegaron a la residencia, había recalcado La Tremenda, le realizó la práctica sexual a su esposo sin su consentimiento: "Él ni siquiera reaccionaba. Yo lo movía, le pegaba y nada".



Jordan Galván aseguró que no recuerda nada de lo que le hizo su compañera: "Yo no sabía. Yo me levanté, tenía calor, me fui a bañar y cuando me estoy lavando (se tocó el cuerpo) dije: 'Ay, ¿qué pasó ayer? Me violaron'".

"Qué tristeza de sociedad. En serio, ¿cómo es posible que normalicen un abuso?", "Ningún tipo de maltrato, violencia o abuso tiene justificación, sea de parte de quien sea. Y esta 'influencer' quiere normalizarlo como si no pudiera tener un efecto más allá. La realidad es que pocos saben del significado de la palabra 'influenciar'. Hacen famoso a cualquiera" y "¿Qué pasaría si hubiera sido al contrario? Ahí sí dicen que es abuso y no lo toman en broma. En fin, este país es así de machista", opinaron en redes sociales.