Este fue el último video publicado por Leidy La Hermosura, influencer que falleció por cáncer

La reciente muerte de Leidy La Hermosura, la alegre joven con cáncer que conquistó al país con su historia de resiliencia y valentía, ha conmocionado a sus seguidores. En medio del proceso de duelo que pasan su familia y seguidores, se recordó el último video que grabó la joven en vida, en el que habló de los síntomas de su enfermedad y las complejidades para recibir atención en su EPS.

Estas dificultades fueron confirmadas por Keidy Hinestroza, hermana de Leidy La Hermosura, quien entre lágrimas indicó que habían tenido que llevar a la joven a un centro médico. Y denunció que no estaba siendo atendida correctamente.

"Yo nunca grabo en estas condiciones, pero a mí no me parece que una persona con una enfermedad terminal se le traiga en la noche a urgencias, porque está muy mal, y es la 1:00 p.m. y no le dicen nada", comentó la hermana de la influencer, mientras mostraba a la joven acostada en una cama.

Último video de Leidy La Hermosura

La creadora de contenido había dejado de ser constante en sus redes sociales a causa de la enfermedad que padecía. Sin embargo, sus seguidores recordaron con cariño su último video publicado en su cuenta oficial.

El pasado 5 de octubre de 2024, Leidy La Hermosura, había compartido con sus seguidores un clip que difería del tipo de contenido que generalmente hacía, pues por lo general producía videos de situaciones jocosas de la vida cotidiana. Pero, en este último la joven habló de las complicaciones de salud que padecía a causa del cáncer.

“Yo sé la enfermedad que tengo y si uno se descuida en cualquier momento le pasa factura”, dijo la joven.

Además, Leidy La Hermosura, mencionó los síntomas del cáncer con el que fue diagnosticada. “Estoy muy cansada, tengo mucho dolor, estoy sufriendo, no hago del cuerpo, tengo insomnio, desorden alimenticio y otros problemas”, afirmó la joven.

¿Qué tipo de cáncer tenía Leidy La Hermosura?

Leidy Johana Hinestroza Ríos, conocida en redes sociales como Leidy La Hermosura, fue diagnosticada a los 13 años con un cáncer en la pelvis que le causaba dolor constante.

"Duré un proceso de dos años, donde al final me desahuciaron, no me dieron esperanzas de nada, pero gracias a Dios y a unas personas maravillosas que me encontré en mi camino, pude salir adelante", relató la joven.

Esto nunca la detuvo y sus sueños fueron más grandes que su enfermedad. Como ella misma lo presagió, se volvió famosa en redes sociales, consiguiendo más de 420 mil seguidores. La joven consolidó su pasión por la comunicación cuando logró comenzar a estudiar esta carrera en una universidad.

Hace unas semanas, Leidy La Hermosura había compartido los problemas que había tenido con la EPS Savia Salud. Dijo que, tras la viralización del caso, la entidad se comunicó con ella para darle solución a su delicada situación.