Estrella del Universo Marvel confiesa que sufre daño cerebral luego de un fuerte golpe en su cabeza

Evangeline Lilly, reconocida actriz canadiense y una de las figuras femeninas relevantes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sorprendió a sus seguidores al revelar que padece daño cerebral como consecuencia de un accidente ocurrido meses atrás. La intérprete, conocida mundialmente por dar vida a Hope van Dyne, la Avispa, en la saga Ant-Man, decidió compartir públicamente su diagnóstico luego de recibir los resultados de estudios neurológicos que confirmaron secuelas permanentes tras un fuerte golpe en la cabeza.



Este accidente tuvo lugar en mayo de 2025 durante una caminata por una playa en Hawái. Según relató la propia actriz, sufrió un desmayo repentino que provocó una fuerte caída, impactando su cabeza contra una roca. Lilly perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro médico, donde inicialmente la atención se enfocó en determinar las causas del desvanecimiento antes de tratar las lesiones visibles en su rostro. En ese momento, aunque el golpe fue severo, no se dimensionaron por completo las consecuencias neurológicas que vendrían después.

Meses más tarde, tras atravesar un proceso de reposo, evaluaciones médicas y estudios especializados, la actriz decidió hablar abiertamente sobre su estado de salud. En un mensaje dirigido a sus seguidores en redes sociales, explicó que los resultados de un escáner cerebral confirmaron un diagnóstico complejo. “Tengo daño cerebral por la lesión cerebral traumática y posiblemente otros factores”, expresó con sinceridad.

En la descripción de la publicación también explicó: "Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico. Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será revertir estas deficiencias", luego agradeció a sus seguidores por el apoyo.



Lilly detalló que el impacto no afectó una zona específica, sino que comprometió el funcionamiento general de su cerebro. “Casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida”, afirmó, una declaración que ha generado preocupación entre sus admiradores y colegas de la industria. La actriz explicó que este deterioro cognitivo ha tenido un impacto real en su vida cotidiana, obligándola a replantear su ritmo de trabajo, sus prioridades y su relación con el tiempo.

Pese a la crudeza del diagnóstico, Evangeline Lilly dejó en claro que no se siente derrotada, en sus palabras, el proceso también ha traído aprendizajes inesperados. “No pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad".

La artista también explicó que su prioridad ahora es comprender a fondo el origen y el alcance de su condición. “Ahora mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo”, dijo, aunque admitió que el camino no le resulta sencillo. “No me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago”, agregó, dejando ver el desgaste emocional que la acompaña en este proceso.

Este anuncio se produce después de que, meses atrás, Lilly ya hubiera generado preocupación al compartir imágenes de su rostro tras el accidente, donde se la veía con heridas visibles, sangre y aparentemente un diente roto. En ese momento, también habló de episodios de desmayos que la han acompañado desde la infancia y que, según explicó, fueron atribuidos durante años a una posible hipoglucemia, sin estudios concluyentes que lo confirmaran.

En Junio de 2025, también compartió su proceso de recuperación en una publicación en la que escribió: "Hoy mi conmoción cerebral se atenuó. Llevo más de una semana de pie, pero me excedí este fin de semana".

Más allá del aspecto médico, la revelación de Lilly vuelve a poner en primer plano el debate sobre las lesiones cerebrales traumáticas y sus efectos a largo plazo, incluso en personas aparentemente sanas y activas. La actriz reconoció que, aunque le resulta inquietante enfrentar la posibilidad de que algunas secuelas sean difíciles de revertir, le reconforta entender mejor lo que ocurre en su cuerpo. “Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias”, expresó.



¿Cuál es la trayectoria de Evangeline Lilly?

Evangeline Lilly cuenta con una trayectoria sólida y diversa en la industria del entretenimiento. Alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Kate Austen en la serie Lost, emitida entre 2004 y 2010, un éxito que marcó a toda una generación. Posteriormente, consolidó su carrera en el cine al formar parte de grandes franquicias como El Hobbit, donde interpretó a Tauriel, y el Universo Marvel, donde se convirtió en una de las pocas heroínas con un rol central y sostenido.

A lo largo de su carrera, Evangeline Lilly ha sido reconocida con múltiples nominaciones y premios de alto perfil. Fue candidata al Globo de Oro por su recordado papel en Lost, serie por la que también obtuvo un premio del Sindicato de Actores (SAG) junto al elenco.

En junio de 2024, la actriz ya había anunciado su retiro temporal de la actuación, una decisión que hoy cobra mayor sentido al salir a la luz de su estado de salud. Desde entonces, ha mantenido un perfil más bajo en lo profesional, enfocándose en su familia, su bienestar y su proceso de recuperación.

Aunque continúa alejada de los sets de grabación, Lilly sigue en contacto con su comunidad a través de las redes sociales, donde comparte reflexiones, fragmentos de su vida cotidiana y mensajes de gratitud.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co