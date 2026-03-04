Actor de 'La ley y el orden' murió tras quedar atrapado en un incendio en su casa

El mundo del entretenimiento internacional lamenta una nueva pérdida. La oficina forense de Maryland, en Estados Unidos, confirmó el fallecimiento del actor Bobby J. Brown, de 62 años, quien perdió la vida en medio de un incendio accidental en su propia vivienda.

Brown es recordada por su participación en importantes series estadounidenses como 'La ley y el orden' y más recientemente 'The Wire'. Su hija confirmó la noticia de su fallecimiento a TMZ, luego de que el cuerpo sin vida del actor fuera recuperado de la estructura. Su esposa resultó con algunas quemaduras tras intentar salvarlo.



¿Qué fue lo que le pasó al actor Bobby J. Brown?

Tras analizar la escena y las declaraciones de la esposa del actor, se supo que todo sucedió cuando Bobby ingresó al granero de su hogar con la intención de encender su vehículo. En cuestión de segundos las llamas atraparon al actor al interior del granero y comenzaron a consumir la estructura.

Por ahora se ha indicado que el incendio se provocó por una falla en el lugar. Todo ocurrió en cuestión de minutos según los familiares, Brown alcanzó a salir en un primer momento y solicitó a uno de ellos un extintor, ingresó nuevamente al granero y nunca volvió a salir. Su esposa intentó entrar para ayudarlo, pero sufrió quemaduras graves.



Según el informe oficial de la Oficina del Médico Forense de Maryland, el hombre de 62 años murió a causa de un a "lesión térmica difusa e inhalación de humo". El evento fue calificado como un accidente doméstico.



Desgarradora llamada al 911

En medio del incendio, la familia de Brown hizo una llamada al 911, servicio de emergencias, para que ayudara a controlar el fuego y a rescatar al actor de la estructura que rápidamente se convertía en cenizas. Lo que describen medios estadounidenses que accedieron al audio de la llamada es que Arlene, la esposa del hombre, llamó angustiada alertando de un incendio en su casa y señalando que su esposo estaba atrapado.



La mujer relató que Bobby estaba "tratando de poner en marcha su Cadillac" cuando las llamas lo sorprendieron y que él mismo intentó apagar el incendio con un extintor; sin embargo, no logró controlar las llamas ni salir del granero con vida.

Finalmente, los servicios de emergencia llegaron a la casa del actor de 62 años y uno de los bomberos describió que en la escena había "un granero de 50 pies por 100 pies casi inundado y con un sujeto atrapado adentro". Minutos después confirmó que el granero quedó "totalmente envuelto" por las llamas. Desafortunadamente, no lograron llegar a él a tiempo para sacarlo con vida.

Albert Bramante, representante del intérprete, dijo a TMZ que "Estoy molesto y triste. Era un muy buen actor y persona. Estaba totalmente dedicado al arte de la actuación y fue un placer trabajar con él". Reina, la hija mayor del actor, señaló que recibió una llamada sobre las 11:30 de la noche avisándole que había un incendio en la casa de sus padres y que su papá estaba adentro.

"Estaba profundamente dormida… mi hermanita estaba enloquecida, diciendo que papá se había ido y que se había visto envuelto en un incendio en el granero, y yo le pregunté: ‘¿Qué quieres decir?’. No podía creerlo… todavía no lo siento como real", aseguró.

