Manolo González, hijo de Sofía Vergara, posó orgulloso junto a estatua de la actriz en Barranquilla

Manolo González Vergara, hijo de la actriz Sofía Vergara, presumió en sus redes sociales su paso por Barranquilla y aprovechó para conocer la estatua que se hizo en la ciudad para homenajear a su mamá. El joven se mostró bastante orgulloso de ver el impacto de la actriz que la hizo merecedora de este logro.

"Icónica", escribió Manolo en la descripción de la publicación, una palabra con la que su madre ha sido definida múltiples veces por la prensa local e internacional. Además, amenizó las imágenes añadiendo la canción 'Regalo a Barranquilla', del fallecido cantante Diomedes Díaz.

En la galería de fotos, el joven posó al lado de la estatua de Sofía Vergara vestido de blanco, le tomó fotos y videos desde varios ángulos, registrando también a los turistas que llegan al lugar para, al igual que él, tomarse fotos con el monumento a la barranquillera.



Detalles de la estatua de Sofía Vergara en Barranquilla

La estatua de Sofía Vergara fue creada por el escultor Yino Márquez, quien la desarrolló durante siete meses en su taller con el apoyo de seis personas, entre estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Arte (EDA). El artista también fue el creador de la estatua de Shakira, ubicada a unos cuantos metros. La obra fue elaborada 100% en bronce, tiene una altura imponente de 7.5 metros y pesa 5.5 toneladas, contando toda la estructura de hierro que la sostiene.

En la escultura, Sofía aparece luciendo un traje azul oscuro que representa el río Magdalena y el mar Caribe, símbolos naturales fundamentales en la identidad barranquillera, mientras que su piel tiene un tono dorado, exaltando su figura con un aire de elegancia y luz tropical. El lugar elegido para presentar esta gran obra de arte es el Gran Malecón y esto no es casualidad. Es uno de los puntos más visitados de la ciudad, junto al río y un espacio de encuentro donde esta escultura se convierte en una nueva parada obligada para turistas y locales.

Aunque Sofía Vergara no estuvo en el evento de inauguración de su estatua, la actriz de 'Modern Family' y 'Griselda' utilizó sus redes sociales para agradecer por el homenaje y resaltar lo emocionada que estaba por este acto de su ciudad.

"Jamás imaginé que mi historia, mi trabajo y mis sueños dejarían una huella tan significativa en esta tierra que tanto quiero, respeto y añoro. Agradezco a Barranquilla todo lo que soy. Todo lo que he logrado se lo debo a la fuerza, la berraquera y la alegría que se respira en esta tierra", aseguró la actriz.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char manifestó: “Barranquilla rendido a tus pies, diciéndole al mundo entero, gracias por ser como eres, gracias por ser barranquillera. Mostrarle al mundo a Sofía y sobre todo, hecha de las manos de un escultor que queremos muchísimo en Barranquilla, Yino Márquez, qué mejor manera de festear el cumpleaños de Sofía que es hoy, festejando por partida doble su cumpleaños y revelando esta hermosa obra, que representa su alegría, su carisma, su autenticidad, la forma de ser. Nunca ha dejado de ser barranquillera, ni cambió su acento, ella siempre mantuvo su autenticidad, su alegría, su perseverancia y mire a dónde llegó lejos, siempre creyendo en ella y por supuesto nosotros los barranquilleros muy orgullosos de ella”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL