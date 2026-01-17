Exestrella de Nickelodeon murió tras ser atropellada en Nueva York; los responsables huyeron

Un lamentable hecho enluta al mundo del entretenimiento infantil, luego de que se conociera la noticia de la muerte de Kianna Underwood, ex actriz de Nickelodeon, quien falleció a los 33 años luego de ser víctima de ser atropellada en la ciudad de Nueva York. Las autoridades confirmaron que los responsables involucrados huyeron del lugar y, hasta el momento, no se han realizado capturas relacionadas con el caso.



El trágico episodio se registró en la mañana del viernes 16 de enero, cuando Underwood cruzaba la intersección de Watkins Street y Pitkin Avenue, en el vecindario de Brownsville, Brooklyn. De acuerdo con información confirmada por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), una camioneta Ford de color negro la impactó alrededor de las 6:50 de la mañana. Posteriormente, la actriz fue atropellada por un segundo vehículo, descrito como un sedán negro y gris.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"En el accidente del viernes, los investigadores creen que Underwood había salido de una bodega y cruzó contra el semáforo, y es posible que el automovilista no se haya dado cuenta de que había un peatón en su camino", citó The New York Post.

Las autoridades indicaron que Kianna Underwood fue declarada muerta en el lugar de los hechos, pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia. Ninguno de los conductores involucrados permaneció en la escena del accidente, lo que llevó a que el caso fuera catalogado como un atropello con fuga. El Escuadrón de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del NYPD asumió la investigación, la cual continúa en curso.



Hasta ahora, la Policía de Nueva York ha reiterado que no hay personas arrestadas, mientras avanzan las labores para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita avanzar en el caso.



Kianna Underwood—who appeared on the Nickelodeon show All That in 2005—was killed in a hit-and-run car accident in Brooklyn, New York, on Jan. 16, according to law enforcement. She was 33. https://t.co/8reO3Wx8SG pic.twitter.com/aCaNcTaS2f — E! News (@enews) January 17, 2026

Publicidad

¿Quién era Kianna Underwood?

Kianna Underwood fue ampliamente reconocida por su participación en el recordado programa infantil ‘All That’, emitido por Nickelodeon, donde compartió pantalla con figuras que más tarde alcanzarían gran notoriedad, como Amanda Bynes y Kenan Thompson, actual estrella de ‘Saturday Night Live’. Su paso por el programa la convirtió en un rostro familiar para toda una generación de espectadores.

Además de su trabajo en ‘All That’, Underwood desarrolló una sólida carrera como actriz de voz, pues durante cinco años, entre 1999 y 2004, prestó su voz al personaje de Fuschia Glover en la serie animada ‘Little Bill’, producción que gozó de amplia aceptación y se convirtió en uno de los proyectos más destacados de la televisión infantil de la época.

Publicidad

Su trayectoria no se limitó a la televisión para niños, también participó en producciones cinematográficas como ‘The 24 Hour Woman’, donde actuó junto a reconocidas figuras como Rosie Perez, Marianne Jean-Baptiste y Patti LuPone.

En el cine, tuvo un papel secundario en ‘Muerte de una Dinastía’, una comedia satírica ambientada en la industria del hip-hop y protagonizada por Kevin Hart. Asimismo, su carrera incluyó experiencia en el teatro, ya que durante un año formó parte de la primera gira nacional del musical ‘Hairspray’, donde interpretó al personaje de la pequeña Inez, uno de los roles más entrañables de la obra.

Kianna Underwood nació en Nueva York y luego se trasladó a Los Ángeles. Por ahora, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables de un accidente que terminó con la vida de una actriz que marcó la infancia de muchos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co