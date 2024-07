Exparticipante del Desafío competirá en los Juegos Olímpicos 2024: ¿de quién se trata?

A pocos días para que se dé inicio a los Juegos Olímpicos París 2024 se terminan de conocer los nombres de los deportistas colombianos que harán parte de estas justas y llevarán la bandera del país para buscar hacerse con las medallas en las diferentes disciplinas.

¿Qué exparticipante del Desafío estará en los Juegos Olímpicos?

Uno de los nombres que más resuena para las olimpiadas es el de la exparticipante del Desafío 2019 Yenny Álvarez, quien competirá en la disciplina de halterofilia, en la categoría 59 kilogramos.

Yenny, en entrevista con el programa de Caracol Televisión La Red, manifestó que el levantamiento de pesas lo practica desde que tiene 14 años: “No lo busqué, la halterofilia me encontró. Dios me dio esta oportunidad de ser deportista en Bogotá. Represento a la ciudad con mucho orgullo".

Mire la entrevista aquí:

Yenny hizo parte del equipo de Los Vallecaucanos en el Desafío Súper Regiones 2019. La experiencia en la competición, según ella, la ha llevado a ser mejor deportista.

“Me sirvió a valorar más, a trabajar, a no quejarme tanto y era un momento en que no estaba tan activa en el deporte. Entonces dije: ‘aprovechemos, hagamos otra cosa, experimentemos’. Se me presentó la oportunidad del Desafío, la cual fue muy enriquecedora y desafiante, ya que esa edición era por regiones, era en equipos, si ganaba uno ganaban todos y yo vengo de un deporte individual. El levantamiento de pesas es individual y trabajar en equipo fue desafiante y una experiencia enriquecedora”, mencionó la exparticipante del Desafío.

La deportista espera llegar a París 2024 tranquila, sana y feliz “porque lo más importante es poder uno disputarlo. Dios dice que 'para el que cree todo es posible' y yo creo”.

Por último, Yenny manifestó que espera el apoyo de toda Colombia: “Estamos en representación de todo un país, así que siempre damos lo mejor de nosotros”.

