Beba, participante del Desafío XX, fue expulsada de la competencia: ¿por qué?

Beba, concursante del Desafío XX, fue expulsada del programa tras incumplir un castigo designado al equipo Alpha. La participante se va del programa dejando polémicas y peleas con sus compañeros.



Los problemas que terminaron sacando a Beba se evidenciaron durante el capítulo 19 del Desafío XX, cuando el equipo Beta definió que el castigo de Alpha sería que sus integrantes pasaran 24 horas usando guantes de boxeo.

Esto causó descontento en la barranquillera, quien comenzó a discutir con sus compañeros de equipo.

"Yo no quiero estar aquí. Yo nunca me sentí en un equipo. Me siento feliz y dichosa de que me expulsen", expresó Beba ante sus compañeros.