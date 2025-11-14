Fan se abalanzó sobre Ariana Grande en estreno de 'Wicked: For Good': lo ha hecho con otros famosos

Un fan australiano de la estrella estadounidense del pop Ariana Grande fue acusado de alterar el orden público por la Policía de Singapur tras abalanzarse sobre la cantante durante el estreno de la película 'Wicked: For Good' (Wicked: Por siempre). (Lea también: ¿Cuándo se estrena en cines de Colombia Wicked, la historia nunca contada de las brujas de Oz?)

Se trata de un joven de 26 años que había protagonizado en el pasado episodios de este tipo y quien este viernes compareció por videoconferencia ante un tribunal de distrito de la isla, recoge el medio local The Straits Times.

El joven, quien no tuvo representación legal, sostuvo que tiene la intención de declararse culpable, sin que se conozca aún el veredicto.



Singapur, isla semiautocrática con estrictas leyes que restringen las manifestaciones y preservan el orden público, castiga su alteración con hasta tres meses de prisión y multas de un máximo de 2.000 dólares singapurenses (unos 1.536,5 dólares estadounidenses), según el Código Penal.



¿Cómo se produjo el ataque contra Ariana Grande?

La artista y otras celebridades asistían a la presentación regional cuando el hombre, identificado en los documentos judiciales como Johnson Wen, de 26 años, saltó una valla y corrió por la alfombra amarilla hacia ella.



Videos que se han vuelto virales muestran al hombre rodeando con su brazo a una sorprendida Ariana Grande. En las imágenes también se ve a la coestrella, Cynthia Erivo, correr para defender a su compañera mientras los guardias de seguridad separan al australiano.

Ariana Grande é assediada por fã, e Cynthia Erivo sai em defesa da atriz https://t.co/EgLpe6Wj4W #g1 pic.twitter.com/gnyxyN1rnb — g1 (@g1) November 13, 2025

El joven compartió en su perfil de Instagram un video del momento en el que se abalanza sobre Grande en el parque temático Universal Studios de Singapur, donde seguidores aguardaban para poder saludar y pedir autógrafos a los actores.

"Soy libre, después de haber sido arrestado", dijo el australiano en la red social después del evento, por el que los fanáticos habían pagado alrededor de 90 dólares singapurenses (69 dólares estadounidenses), según la prensa local.

No es la primera vez que protagoniza un episodio de estas características, y en su perfil de Instagram comparte videos de él mismo subiendo a los escenarios donde actuaban artistas como los estadounidenses Katy Perry y The Chainsmokers, o el canadiense The Weeknd.

Grande, de 32 años, comenzó su carrera como adolescente en Broadway antes de embarcarse en una exitosa trayectoria como estrella del pop.

En 2017, uno de sus conciertos fue objeto de un atentado. El ataque en el Manchester Arena dejó 22 muertos, más de 1.000 heridos y a ella con un trastorno de estrés postraumático.

