ENTRETENIMIENTO  / Fan se abalanzó sobre Ariana Grande en estreno de 'Wicked: For Good': lo ha hecho con otros famosos

Fan se abalanzó sobre Ariana Grande en estreno de 'Wicked: For Good': lo ha hecho con otros famosos

La coestrella de la cinta, Cynthia Erivo, corrió a defenderla mientras los guardias de seguridad reducían al australiano. Esta es la pena que enfrentaría el joven.

Por: EFE
Actualizado: 14 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Ariana Grande: fan se abalanza sobre la joven en estreno de 'Wicked: For Good', en Singapur
STR / The Straits Times / AFP

