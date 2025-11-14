Karol G, Morat y Andrés Cepeda: los colombianos que ganaron en los Latin Grammy 2025

La versión 26 de los Latin Grammy, celebrada el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, se consolidó como una jornada de consagración y diversidad para el talento colombiano. Con Maluma como anfitrión de la gala y una nutrida delegación que abarcó desde el género urbano hasta el vallenato tradicional, Colombia reafirmó su posición como potencia musical a nivel continental.

Figuras como Karol G, Silvestre Dangond, Andrés Cepeda y la banda Morat se llevaron a casa gramófonos dorados en categorías clave, demostrando la vitalidad de una industria que sigue marcando la pauta y rompiendo récords.



Karol G, la gran ganadora colombiana

La superestrella paisa Karol G fue una de las grandes triunfadoras de la noche. La artista se hizo con dos de los premios más codiciados: canción del año y mejor canción tropical, ambos por su éxito 'Si Antes Te Hubiera Conocido'. Este doble triunfo es significativo, pues el premio a canción del año honra la composición y la posiciona como una de las principales compositoras de la música latina.

La composición ganadora, además de Karol G, lleva el crédito de Edgar Barrera y Andrés Jael Correa Ríos. En su discurso de aceptación, la artista compartió un mensaje de profunda resonancia sobre la resiliencia, hablando de cómo superó la inseguridad y el "ruido externo" que constantemente está cuestionando el éxito de los demás.



Pero el impacto de La Bichota no solo se sintió en la lista de ganadores, sino también en el escenario. La cantante protagonizó uno de los momentos más memorables de la transmisión junto a la leyenda de la música mexicana, Marco Antonio Solís. La dupla interpretó por primera vez en vivo su colaboración, 'Coleccionando Heridas', un dueto que fue descrito como un momento histórico que logró unir generaciones de fanáticos latinos.



Otros colombianos ganadores

El artista vallenato Silvestre Dangond y su legendario acordeonero Juancho De La Espriella ganaron el Latin Grammy a mejor álbum cumbia/vallenato por su trabajo conjunto, ‘El Último Baile’. Este premio fue entregado el 13 de noviembre durante la preceremonia en Las Vegas.



Silvestre subió al escenario y se mostró profundamente conmovido, al borde de las lágrimas. Sus palabras de agradecimiento resaltaron la motivación genuina detrás de su reencuentro musical después de 13 años: “Cuando tomamos la decisión de reencontrarnos después de 13 años para hacer un álbum, lo hicimos como muestra de que nos une la música y el amor, sin ninguna pretensión. Le regalamos esto a una generación que quería vernos y no había podido. Los silvestristas nos están regalando cosas muy hermosas. La música me ha llevado a muchas partes y a vivir muchas emociones”.

Silvestre Dangond, además, tuvo el honor de ser uno de los presentadores en la ceremonia principal, e incluso fue el encargado de entregarle el gramófono a otro gran ganador colombiano: Andrés Cepeda. El bogotano se llevó el Latin Grammy a mejor álbum pop tradicional por su disco ‘Bogotá’. Durante la ceremonia, Cepeda interpretó el tema que da título a su álbum. Al recibir su galardón, agradeció a su equipo y a sus seres queridos: “Gracias a Andrés Torres y Mauricio Rengifo; a mi equipo de Warner Colombia; a mi esposa Eliza por la inspiración y la paciencia; y a mi mánager de 32 años. Gracias por regalarme esta belleza de álbum y estas bellezas de canciones”.

La banda bogotana Morat consolidó su ascenso internacional al ganar el premio a mejor álbum de pop/rock por su proyecto ‘Ya Es Mañana’. El álbum fue reconocido por su evolución musical y su impacto en el género latino. Morat también tuvo una destacada participación en la gala, debutando en el escenario con una presentación llena de energía de su sencillo 'Faltas Tú'.

El talento detrás de las cámaras también fue celebrado: Camilo Sanabria obtuvo el premio a Mejor Música para Medios Visuales por su composición para la banda sonora de la aclamada serie de Netflix, 'Cien Años de Soledad' y el álbum 'Los Nuevos Canticuentos', interpretado por Canticuentos y el Coro de Ríogrande, se impuso en la categoría de mejor álbum de música infantil.

Listado completo de colombianos ganadores en los Latin Grammy 2025:



Karol G: Canción del Año y mejor canción tropical por 'Si Antes Te Hubiera Conocido'

Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella: Mejor álbum cumbia/vallenato por 'El Último Baile'

Andrés Cepeda: Mejor álbum pop tradicional por 'Bogotá'

Morat: Mejor álbum de pop/rock por 'Ya Es Mañana'

Camilo Sanabria: Mejor música para medios visuales por 'Cien Años De Soledad' (Banda Sonora De La Serie De Netflix)

Canticuentos y el Coro de Ríogrande: Mejor álbum de música infantil por 'Los Nuevos Canticuentos'

