Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
"Por irrespetuoso": cantante habla de supuesta pelea entre Feid y Blessd en final de la Copa América

"Por irrespetuoso": cantante habla de supuesta pelea entre Feid y Blessd en final de la Copa América

El artista urbano Pirlo, confirmó en un en vivo el conflicto entre Feid y Blessd que se ha venido rumorando desde la final de la Copa América del 2024 en Miami, Estados Unidos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2025
Blessd y Feid
¿Blessd y Feid ya no son amigos? Se están enfrentando en redes sociales -
Fotos: @blessd / @feid

