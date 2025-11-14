"Por irrespetuoso": cantante habla de supuesta pelea entre Feid y Blessd en final de la Copa América

La disputa entre "el Ferxxo" y "el bendito", conocidos por éxitos y colaboraciones que en el pasado los unieron, se remonta a julio de 2024. En esa fecha, comenzó a circular el rumor de que hubo una pelea en un palco del Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, durante la final de la Copa América, en la que se enfrentaron Colombia y Argentina. Aunque inicialmente los detalles fueron escasos, el rumor de que la situación escaló a lo físico, se mantuvo.

Recientemente, el cantante caleño Pirlo se pronunció en redes sociales sobre el incidente. Durante una transmisión en vivo, el artista habló sobre las diferencias que tiene con Blessd y, en un punto, mencionó el altercado del año pasado, declarando que Feid le dió una cachetada.

"Todos sus fanáticos son unos menores, salgo a la calle y nunca me los he encontrado, nunca me ha pasado nada hasta el sol de hoy sigo esperando que me pase algo. A ver si me lo encuentro a usted de frente pa' pegarle la misma cachetada que le pegó el ‘Ferxxo’, por irrespetuoso. Imagínate, a vos te cacheteó el ‘Ferxxo’, ese es el facto que yo tiro”, mencionó Pirlo durante la transmisión.



¿Por qué están peleados Feid y Blessd?

Estas declaraciones de Pirlo se suman a una serie de comentarios públicos que demuestran la mala relación actual entre los reguetoneros, ya que antes de esta última revelación, fue Blessd quien había reconocido la existencia de tensiones a pesar de las colaboraciones previas, como las canciones 'Si sabe Ferxxo' y '+57'.



En una entrevista con Alejandro Riaño, interpretando a Juanpis González, el artista conocido como 'El Bendito' manifestó que "pasó un inconveniente en un camerino y ya", para luego mencionar que "yo no me voy a poner a hablar porque uno no esta pa´venderse, pero él sabe que la mala y cuando quiera". "No hay energía con el man y usted puede ser muy grande pero si él me tira la mala yo se la tiro igual", agregó.



Además, Blessd había intensificado los rumores de una confrontación al eliminar un video musical conjunto con Feid y, en una declaración previa en la plataforma X, había afirmado que "Feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al dj de él también y ya, fin del tema", sin embargo, el nuevo testimonio de Pirlo da una versión en la que la agresión principal habría sido realizada por Feid.



¿Qué tiene que ver Pirlo en esta pelea?

La intervención de Pirlo en este asunto se da en medio de una intensa disputa propia con Blessd, debido a que en un pasado, colaboraron en varios temas juntos y según algunos rumores, la disputa comenzó luego de un presunto robo por parte de Pirlo hacia 'el Bendito', para posteriormente que Blessd, retirara de las plataformas varias colaboraciones con Pirlo, incluyendo la popular canción 'Ziploc Remix'.

Pirlo aseguró que la eliminación de las canciones no lo perjudica económicamente, ya que, según su versión, nunca recibió regalías por dichas colaboraciones. Afirmó que "El Bendito" se quedó con el 100% de las ganancias, catalogando esta acción como una "traición".

Hasta el momento de la publicación de estas acusaciones por parte de Pirlo, Blessd no ha emitido comentarios respecto a la versión de la cachetada de Feid ni ha refutado las acusaciones de incumplimiento económico y por su parte, Feid, no ha confirmado ni desmentido nada hasta el momento.

