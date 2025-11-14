Sara Corrales y su esposo anuncian su primer embarazo: "Pronto seremos tres"

La actriz colombiana Sara Corrales ha sorprendido gratamente a sus seguidores en redes sociales al anunciar que está esperando a su primer hijo. Luego de dar el "sí, acepto", en agosto de este año, a Damian Pasquini, la pareja hizo un nuevo y emotivo anuncio sobre su familia.



Así confirmó Sara Corrales que está embarazada

A través de un video en redes sociales, la actriz recordada por su papel en la telenovela colombiana 'Vecinos' y su esposo mostraron el momento en el que se enteraron que se convertirán en padres. Al inicio de la grabación aparece el empresario argentino Damian Pasquini con un mensaje que grabó el día de su boda, según expresa a la cámara, pensando en sus futuros hijos con Corrales.

"Estoy haciendo este video el día que nos casamos con tu mamá, quiero decirles que es un día súper importante, inolvidable para nosotros y que estamos pensando en ustedes, en uno de los dos o en los dos, no sabemos", expresó. Pasquini agregó una promesa para sus hijos en esa grabación que ahora toma especial relevancia: "Este amor que nos tenemos con Sara se lo vamos a transmitir a nuestra familia, la vamos a hacer crecer".

Inmediatamente después los famosos mostraron el momento en el que se enteraron que estaban embarazados. Pasquini y Corrales se encontraban en el médico y a la colombiana le realizaron una ecografía en la que se escuchó el latido de un nuevo corazón y les mostraron el feto que ya estaba creciendo el útero de la actriz. Las lágrimas de emoción de Sara Corrales quedaron inmortalizadas en el video que ahora se hace tendencia y recibe miles de reacciones en Instagram.



"Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo. Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres. 🤍👶 Aún no sabemos si una niña o un niño llenará nuestros días de nuevas risas, pero por ahora, nuestro universo entero se concentra en celebrar esta noticia con toda la gratitud y el amor del mundo", escribió la colombiana en la descripción del emocionante video.

La noticia no solo fue bien recibida por los seguidores de Sara Corrales, sino también por sus colegas en el mundo del entretenimiento colombiano y mexicano, ya que desde hace varios años reside en ese país con su esposo. Cristina Hurtado, por ejemplo, les escribió: "El regalo de Dios más grandeeee y hermoso! Felicitaciones y bienvenidos al club!".

Cabe recordar que a finales de 2024, la actriz de 39 años confirmó a la prensa que para el 2025 no solo tenía planeado celebrar su boda con Damiano Pasquini, de 43, sino que también querían empezar a hacer crecer su familia. "Decidimos hacer un protocolo de fertilidad para poder tener una calidad de óvulos maravillosa y tener una congelación exitosa para posteriormente ser una mamá absolutamente feliz", reveló en ese momento Corrales a un programa de Telemundo.



¿Quién es el esposo de Sara Corrales?

Damian Pasquini, según se ha conocido en la prensa rosa, es un reconocido empresario argentino de 43 años que vive hace casi 19 años en México, país en el que se conoció con la colombiana Sara Corrales, quien también se radicó allí posicionando su carrera actoral a nivel Latinoamérica.

Al hombre se le conoce por ser socio director de GrupoMap, una empresa de Marketing Promocional con 43 años de experiencia, y socio CEO de Azzgency LATAM, una consultora especializada en Amazon.

Aunque el argentino y la colombiana se movían en círculos diferentes, revelaron a la revista People hace algunos años que se conocieron gracias a un amigo en común que les intercambió sus números. "El primer paso lo dio ella porque fue la que me escribió", detalló Damian y agregó que desde su primera cena sintieron una "conexión especial" que los llevó a planear su boda en la primera cita.

