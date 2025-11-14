En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Sara Corrales y su esposo anuncian su primer embarazo: "Pronto seremos tres"

Sara Corrales y su esposo anuncian su primer embarazo: "Pronto seremos tres"

Tres meses después de la boda, Sara Corrales y su esposo Damian Pasquini confirman la "dulce espera" de su primer hijo.

Por: María Paula González
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Sara Corrales y Damian Pasquini
La actriz colombiana y su esposo anunciaron con emoción la noticia de su embarazo -
Foto: @saracorrales

Publicidad

Publicidad

Publicidad