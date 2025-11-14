El detalle de Karol G en los Latin Grammy por el que dicen que terminó con Feid

Desde hace varias semanas en Colombia crecen los rumores que indican que Karol G y Feid ya no están juntos. Sin embargo, no se han dado pruebas contundentes o declaraciones de los paisas que indiquen que su relación terminó. Lo que sí ocurrió recientemente es que La Bichota asistió a los Latin Grammy 2025 y un detalle llamó la atención de sus seguidores y avivó los rumores de la separación.

No es una novedad que Karol G y Feid no aparezcan juntos en mucho tiempo, pues desde el inicio de su relación los cantantes se han destacado por mantener su relación en privado y solo algunas veces han causado revuelo publicando fotos, asistiendo a eventos juntos o interactuando en redes sociales.

Pro para los seguidores de ambos la falta de interacciones entre los paisas desde hace tiempo confirmaría que ya no están juntos.



¿Qué pasó en los Latin Grammy con Karol G y Feid?

La legada de Karol G a los Latin Grammy no solo causó revuelo por el éxito de La Bichota en la ceremonia con una gran presentación y dos galardones, sino también porque esta vez asistió sola.



Pero eso no fue todo, en redes sociales los internautas empezaron a interpretar un detalle de Karol G desde su paso por la alfombra roja. En premiaciones anteriores la cantante paisa sorprendía con atuendos vibrantes y coloridos, pero en esta ocasión pasó frente a las cámaras con un vestido negro.



La Bichota lució un vestido ajustado a su figura, con detalles brillantes, escote profundo y sin mangas, además de una especie de tutú en la cintura. Muchos internautas inmediatamente relacionaron el atuendo de la paisa con 'el vestido de la venganza', lo que aumentó los rumores de su separación.

KAROL G HA LLEGADO CON EL VESTIDO DE LA VENGANZA #LatinGRAMMY

pic.twitter.com/324ZLLraIU — tps (@tpsmami) November 14, 2025

¿Qué es el vestido de la venganza?

La cultura pop definió como 'vestido de la venganza' aquel icónico vestido que la princesa Diana de Gales utilizó en 1994 cuando su entonces esposo, el príncipe Carlos (ahora rey Carlos III), admitió públicamente su adulterio con Camilla Parker. El vestido, negro y corto, no era acostumbrado para las princesas, pero se convirtió en la provocación perfecta y un golpe con guante blanco a la infidelidad de su pareja.

Desde entonces, otras famosas han acudido a una prenda provocativa -generalmente un vestido negro- en eventos públicos de gran magnitud cuando se encuentran en medio de una separación. Lo hizo Mariah Carey en 1997, Nicole Kidman en 2003 y el ejemplo más reciente fue Shakira en 2022 tras su separación de Piqué, cuando asistió al Festival de Cine de Cannes con un vestido negro con escote, abertura lateral en las piernas y guantes negros.



Karol G, la gran ganadora colombiana en los Latin Grammy 2025

La superestrella paisa Karol G fue una de las grandes triunfadoras de la noche. La artista se hizo con dos de los premios más codiciados: canción del año y mejor canción tropical, ambos por su éxito 'Si Antes Te Hubiera Conocido'. Este doble triunfo es significativo, pues el premio a canción del año honra la composición y la posiciona como una de las principales compositoras de la música latina.

La composición ganadora, además de Karol G, lleva el crédito de Edgar Barrera y Andrés Jael Correa Ríos. En su discurso de aceptación, la artista compartió un mensaje de profunda resonancia sobre la resiliencia, hablando de cómo superó la inseguridad y el "ruido externo" que constantemente está cuestionando el éxito de los demás.

Pero el impacto de La Bichota no solo se sintió en la lista de ganadores, sino también en el escenario. La cantante protagonizó uno de los momentos más memorables de la transmisión junto a la leyenda de la música mexicana, Marco Antonio Solís. La dupla interpretó por primera vez en vivo su colaboración, 'Coleccionando Heridas', un dueto que fue descrito como un momento histórico que logró unir generaciones de fanáticos latinos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

