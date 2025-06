Feid conmemora diez años de carrera con su nuevo álbum: 'FERXXO VOL X: Sagrado'

Salomón Villada más conocido como 'Feid' o 'Ferxxo' dio un "regalo" a sus seguidores conmemorando los diez años de su carrera musical. El cantante paisa lanzó en la madrugada del domingo 8 de junio su nuevo álbum: 'FERXXO VOL X: Sagrado'.

El lanzamiento no tuvo ningún anuncio previo y, el cantante asegura que es una de las mejores y más profundas producciones que ha hecho en su carrera musical. Es así como este nuevo disco se compone por 17 canciones que le dan la bienvenida al verano 2025.

El anuncio de 'FERXXO VOL X: SAGRADO'

Feid realizó una transmisión por medio de Twitch junto a sus fanáticos, pese a que no hizo ningún anuncio previo, en redes sociales rondaban rumores sobre el nuevo álbum. Además, en plataformas como TikTok ya rondaban algunos versos de canciones.

El artista había dicho en varias ocasiones que quiere volver a sus orígenes y el la manera en la que realizó este lanzamiento solo confirmó que quiere llegar a sus seguidores más fieles.

Además, en este álbum el cantante quería expresarse de manera honesta y ofrecer una experiencia diferente a sus oyentes. Precisamente, Feid produjo, compuso y se encargo de todo el concepto creativo del álbum.

Los ritmos que Feid incluyó en su nuevo lanzamiento

En ‘FERXXO VOL X: SAGRADO‘ se pueden apreciar géneros como reggaetón, rap, hip hop y ritmos tropicales, algo clave para el verano.

Entre las 17 canciones que tiene esta entrega se encuentran canciones que ya habían sido lanzadas previamente por el artista como Dallax, Pida Lo Que Quiera Mami, Nos Desconoximos, Ando Xxil, Sorry 4 That Much y Se Me Olvida. Las nuevas canciones varían entre un ambiente de fiesta y reflexión. También, existen colaboraciones destacadas con Wisin, Nidia Gongora, Ty Dolla $ign y Maisak.

En cuanto a la portada del álbum, se puede evidenciar una estrecha relación a la del álbum 'FERXXO (VOL 1: M.OR), apelando a la nostalgia y los nuevos horizontes a los que el cantante se está dirigiendo.

Con un solo día de lanzamiento, el nuevo álbum del colombiano ya se encuentra en el puesto #1 en Apple Music en 9 países.

La pelea de Feid y Blessd

La disputa entre los dos cantantes comenzó tras el lanzamiento de la canción “11 p.m. en Saint Regis” por parte de Feid. En este tema, el artista lanza varias indirectas que, aunque sin mencionar explícitamente a alguien, fueron interpretadas como críticas hacia otros artistas del género, entre ellos Blessd.

El jueves 5 de junio Blessd y Juanpis González presentaron un concierto gratuito en el Movistar Arena de Bogotá, en el que el artista presentaría su más reciente álbum 'Trinidad Bendita', mientras que Alejandro Riaño aportaría su toque de humor al show.

En medio de este evento, Juanpis Gonzáles, un personaje creado e interpretado por Riaño, le realizó una entrevista al artista en la que, según aseguran los asistentes, Blessd mencionó insistentemente a Feid.

De hecho, el artista paisa posteó luego del show frente al tema en su cuenta de X: "Y Feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al DJ de él también. Y ya fin del tema".

Algunas de las reacciones de usuarios respecto a la publicación declaran que el artista "está peleando solo", ya que Salomón, más conocido como Feid, nunca se ha referido sobre el tema.

Así mismo, los fanáticos se han dividido. Algunos respaldan a Blessd por defender su nombre y exigir respeto, mientras otros critican lo que consideran una reacción desmedida ante una supuesta indirecta. Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre el verdadero motivo del conflicto y sobre posibles tensiones previas no conocidas públicamente.

