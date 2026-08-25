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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Festival Cordillera 2026: así quedaron los horarios de los artistas para el 12 y 13 de septiembre

Festival Cordillera 2026: así quedaron los horarios de los artistas para el 12 y 13 de septiembre

Se reveló la distribución de horarios y escenarios que tendrán todos los artistas que conforman en cartel del Festival Cordillera.

Por: María Paula González
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Festival Cordillera
Foto: Cortesía prensa

El Festival Cordillera, faltando menos de un mes para su próxima edición, ha revelado este martes 24 de agosto los horarios que tendrá el evento cada día. Esta organización le permite a los asistentes establecer una ruta dentro del festival para garantizar el poder disfrutar de sus artistas favoritos del cartel. Cordillera se llevará a cabo el fin de semana del 12 y 13 de septiembre y, como se acostumbra desde su primera edición, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Horarios del Festival Cordillera

Así quedaron distribuidos los horarios para los dos días del Festival Cordillera:

Sábado 12 de septiembre

El primer día del Festival Cordillera se combinarán el rap, el reggae, la salsa, el afro y, por supuesto, el rock en español. Una vez más los escenarios de este evento musical rinden homenaje a las grandes montañas, nevados y volcanes que hacen parte de Latinoamérica: Aconcagua, Cotopaxi, Cocuy y el principal, el escenario Cordillera.

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Los escenarios Cordillera y Cotopaxi serán los encargados de abrir el evento a las 2:15 de la tarde con Kei Linch y Latin Brothers, respectivamente. Luego, a las 3:00 de la tarde, los otros dos escenarios recibirán a Nelda Piña y Paula Pera. El turno de Dread Mar I será a las 3:45 p. m. en el escenario principal, seguido por la banda Fobia.

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Desde las 6:45 p. m. los escenarios empiezan a recibir a los artistas principales con Cultura Profética en Aconcagua y Poligamia en el Cocuy. El argentino Andrés Calamaro regresará al festival, esta vez al escenario principal a las 8:00 de la noche y luego será el turno del Grupo Niche en Aconcagua a las 9:15 de la noche. Beéle se presentará a las 10:30 p. m. en el escenario Cordillera, al mismo tiempo que Miguel Mateos estará en el Cotopaxi; mientras que el cierre del primer día estará a cargo de Sean Paul en el escenario Aconcagua a las 11:45 p. m. y a las 12:00 a. m. Lido Pimienta en el Cocuy.

Festival Cordillera - Sábado

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Domingo 13 de septiembre

El segundo día del evento, abrirá los escenarios con las presentaciones de Briela Ojeda y Árbol de Ojos a las 2:30 de la tarde. Los de adentro, agrupación colombiana, se presentará a las 4:00 de la tarde en el escenario Cotopaxi. A lo largo del día, los asistentes tendrán que tomar difíciles decisiones debido a los cruces de las presentaciones de todos los artistas, obligándolos a elegir entre uno y otro.

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Tan Bionica y Jarabe de Palo llegarán a los escenarios Aconcagua y Cocuy a las 5:00 de la tarde, respectivamente. Luego serán las presentaciones de Andrés Cepeda en el escenario principal y Dante Spinetta en el Cotopaxi a las 6:00 de la tarde. El rock en español y el tropipop sonarán al tiempo en los escenarios Aconcagua y Cocuy de la mano de Mago de Oz y Bonka a las 7:15 de la noche.

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Y el final de una nueva edición del Festival Cordillera empezará con las presentaciones de Caifanes y Vicente García a las 8:15 de la noche, seguidos por Kany García y Diamante Eléctrico a las 9:30 de la noche. Ricky Martin, uno de los artistas principales del evento llegará al escenario Cordillera a las 10:30 p. m., cruzados con la agrupación nacional Doctor Krápula. El cierre de esta edición estará en manos de Panteón Rococó y Los Amigos Invisibles desde las 11:45 de la noche y hasta la 1:00 de la mañana.

Festival Cordillera - Domingo

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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