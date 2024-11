Arturo García Tenorio, recordado por participar en programas como

Luego de que se conoció

El Chapulín Colorado y Chespirito,

la actriz Florinda Meza le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

García Tenorio, de 70 años, murió el pasado 14 de noviembre, por complicaciones derivadas de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Su amigo y colega Jorge Ortiz de Pinedo fue quien confirmó públicamente el fallecimiento. Dijo para el programa Sale el sol que García no había recibido el tratamiento adecuado para su enfermedad y llevaba un tiempo viviendo en Ajusco, zona elevada ubicada al sur de la Ciudad de México, lo cual complicaba aún más su estado.

“Resulta que él vivía solo, vivía en una colonia muy alta en el Ajusco, para acabarla de amolar, nosotros que tenemos EPOC nos cuesta respirar y en el Ajusco más", dijo su amigo para el programa mexicano.

Por su parte, Florinda Meza, recordada por su papel de 'Doña Florinda' en el Chavo del 8, escribió: "Cuando un amigo se va... Tantas horas juntos, tantos buenos recuerdos, tanta alegría... Arturo, espero que mi Rober, Ramón, Angelines, Rubén, El Chato, Horacio y Héctor Bonilla te hayan hecho una fiesta de bienvenida. ¡Bendigo tu vida!".

¿Quién era Arturo García Tenorio?

El mexicano construyó en más de 40 años una gran carrera en la televisión mexicana e internacional.

Arturo García Tenorio destacó por sus participaciones en programas del reconocido Roberto Gómez Bolaños como El Chapulín colorado y Chespirito. También participó en telenovelas como Rosa salvaje, La fuerza del amor y Rubí, así como otros reconocidos programas de la televisión mexicana como: Como dice el dicho, La familia P. Luche y Vivan los niños.

En su carrera también se desempeñó como director de telenovelas infantiles, entre las que se encuentran Gotita de amor y María Belén.

Tras su muerte, su cuenta personal de Facebook se llenó de mensajes de despedida y admiración tras conocerse la noticia. No obstante, sorprendió a algunos de sus allegados las últimas publicaciones de García Tenorio, en las que reflexionaba sobre la muerte.

El actor mexicano Arturo García Tenorio murió a los 70 años - Foto: Redes sociales

El pasado 24 de septiembre había publicado: "No es por no agendar el día que voy a morir. Sólo que cuando suceda, ustedes disculpen, no voy a poder estar ahí".

La más reciente fue el 9 de octubre, cuando escribió: "La muerte es algo a lo que no debemos temer. Porque mientras somos la muerte no es; y cuando la muerte es, nosotros ya no somos".

De acuerdo con Infobae, el velorio de García Tenorio se realizó el sábado 16 de noviembre, esperando la llegada de su hijo desde Canadá. Su hija, quien llegó un día antes, encontró a su padre fallecido en su hogar.

El parte médico indica que, momentos antes de su muerte, el peso del actor complicó su traslado a un centro asistencial, por lo que falleció al intentar ser transportado por una ambulancia.

“Es muy triste, alguien de 70 años que vive solo y está enfermo, entonces fue cuando dijo ‘no me puedo levantar’ y pues a la hora de quererlo transportar, se asfixió, no pudo respirar, es horrible, espantoso, pero es lo que dice el parte médico”, comentó Jorge Ortiz de Pinedo.