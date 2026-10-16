Fonseca ya no se presentará en El Campín: el cantante confirmó cambio de lugar para su concierto

Fonseca confirmó en sus redes sociales que ya no se presentará en El Campín, como lo tenía programado para el próximo 24 de octubre. Luego de conversaciones con Sencia por el estado de la grama del estadio bogotano, el cantante aseguró que se solidariza con los fanáticos del fútbol y cambiará el escenario de su concierto para favorecer la recuperación de la grama.



Ahora el concierto de Fonseca con su tour 'Antes que el tiempo se vaya' se llevará a cabo el 24 de octubre, pero en el escenario del Vive Claro Estadio. "Cantar en mi casa siempre ha sido para mí un momento demasiado especial al que le tengo mucho respeto y sobre todo mucha emoción. Junto a todo mi equipo llevamos meses esperando esta fecha con toda la ilusión y preparándonos para traerles nuestra mejor versión", empezó diciendo el bogotano en un video publicado en su perfil oficial de redes sociales.

Acto seguido, el intérprete de 'Te mando flores' señaló que ante la situación que tiene al Distrito y Sencia en un debate por el cuidado de la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín, la cual quedó en mal estado tras los dos conciertos de BTS y sin las condiciones adecuadas para llevar a cabo el partido Millonarios vs. Once Caldas, en medio de conversaciones con ambas partes se decidió cambiar de lugar su show para garantizar que El Campín esté en condiciones para seguir siendo escenario del fútbol.

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"Hemos decidido cambiar el lugar de nuestro concierto al Vive Claro Estadio", indicó Fonseca y agregó que la decisión también obedece a su compromiso con la ciudad y los aficionados al fútbol. "Siempre actuaré en pro de mi ciudad, hoy más que nunca nos solidarizamos con el fútbol, con Bogotá y queremos poner de nuestra parte para cuidar esa cancha que nos ha dado tantas alegrías a todos los colombianos".



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"Hoy la vida nos sorprende con una situación que no podemos controlar, pero lo importante es que nuestra cita cambia de lugar pero no de fecha. Los espero el sábado 24 de octubre en Vive Claro Estadio de mi Bogotá del alma. Mi gratitud y cariño por ustedes siempre", agregó el cantante, mientras que su equipo de 'Fonseca en la casa' también indicó que ya se está trabajando en el traslado del espectáculo al nuevo escenario para que cada detalle relacionado con el repertorio y la puesta en escena llegue intacto.

El equipo de prensa confirmó que, a pesar de este cambio, las boletas conservan total validez y el espectáculo llega completo a su nuevo escenario. Aunque los palcos y silletería en gramilla no tendrá ninguna modificación, algunas localidades de gradería sí tendrán leves ajustes que los asistentes podrán ver reflejados en la aplicación de Tuboleta Pass cuando se carguen sus nuevas boletas.



Fonseca anuncia gira internacional

La importancia de este concierto de Fonseca en Bogotá no solo se debe a la llegada del bogotano a uno de los escenarios más grandes de su ciudad, sino porque marca el inicio de su gira internacional con el tour 'Antes que el tiempo se vaya'. El recorrido incluirá presentaciones en importantes mercados de Chile, Argentina, Centroamérica y Estados Unidos; este último con su regreso a escenarios emblemáticos como Radio City Music Hall en Nueva York, Kaseya Center en Miami y Kia Center en Orlando.

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“Estoy muy emocionado y agradecido por todo lo que viene con esta gira internacional, por la oportunidad de reencontrarme con mi público en tantos países y llevarles las canciones que han marcado mi camino. Me ilusiona muchísimo compartir en vivo ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’, un álbum tan personal para mí, y ver cómo estas canciones cobran vida junto a la gente. Será una celebración de la música, de nuestras historias y de todo lo que todavía nos queda por cantar juntos”, expresó Fonseca.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co