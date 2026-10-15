Estos son los conciertos programados en El Campín para lo que queda de 2026: ¿qué pasará con ellos?

El estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá abrió nuevamente el debate entre los fanáticos de los conciertos y los aficionados al fútbol. Luego de que el partido Millonarios vs. Once Caldas fuera cancelado con solo unos minutos de antelación por el pésimo estado en que quedó el campo de juego tras los dos conciertos de BTS en el recinto, los próximos partidos y conciertos programados en el estadio bogotano quedaron en duda.



Pedirán aplazar concierto en El Campín

Daniel García Cañón, director del IDRD, habló de las acciones que se adelantarán para el cuidado de la gramilla del estadio en Noticias Caracol, entre ellas está el solicitar que el próximo concierto agendado en el estadio sea aplazado. "Para la recuperación de la grama es necesario más días, vamos a solicitar el aplazamiento del concierto que se va a realizar el día 24 de octubre. Si la gramilla necesita más tiempo, esa es la prioridad".

El concierto a que hace referencia el director del IDRD es el del cantante bogotano Fonseca, su primer Campín, el cual marcará el inicio de su gira internacional 'Antes que el tiempo se vaya tour'. García insistió en que la prioridad para el Distrito es garantizar la recuperación de la grama en el estadio, proceso que podría necesitar más días. "Si esto conlleva solicitarle a Sencia el aplazamiento del concierto, esa sería la recomendación que haríamos desde la administración Distrital".

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El funcionario aclaró que "la prioridad de El Campín es el fútbol" y, por ahora, el mal estado de la grama solo llevaría a solicitar que se aplace el concierto de Fonseca, no los otros ochos programados en lo que resta del año, pero no se descarta que a futuro se siga priorizando el estado de la grama para los partidos sobre los eventos de música en vivo. "Lo que sea necesario para recuperar la grama, esa es la recomendación del Distrito", insistió.



Noticias Caracol consultó con el equipo de prensa del artista bogotano sobre estas declaraciones y señalaron que, hasta el momento de publicación de esta nota, el concierto de Fonseca sigue en pie en El Campín para el próximo 24 de octubre.



Por su parte, el director del IDRD concluyó que "esperamos que Sencia también tome las medidas necesarias para cuidar la grama de El Campín. Se han hecho conciertos sin tener la afectación que hubo en este caso, entonces es también un llamado a que Sencia limite las capacidades del estadio en términos de espectáculos, de conciertos y demás, y tenga en cuenta la prioridad que tiene el fútbol en el estadio, llegando a acuerdos con la Dimayor en la programación de los partidos de fútbol".

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¿Qué otros conciertos están programados en El Campín en lo que resta de 2026?

Las declaraciones del director del IDRD generaron alerta entre los fanáticos de la música y de los artistas que tienen agendados sus presentaciones en el recinto. Además de el de Fonseca, el próximo 24 de octubre, quedan otros ocho eventos de música en vivo que hacen parte de la agenda cultural de la ciudad en El Campín en este último trimestre del año.

Los conciertos agendados son:



Ryan Castro / Awoween - 31 de octubre de 2026

Los Tigres del Norte - 7 de noviembre de 2026

Megaland Bacano - 20 de noviembre de 2026

Juntos de Nuevo / Misión Campín - 21 de noviembre

Karol G / Tropitour - 4, 5 y 6 de diciembre de 2026

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co