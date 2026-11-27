Desde el pasado 8 de noviembre la presentadora colombiana Adriana Betancur permanece hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá por un dolor abdominal asociado a una peritonitis. Con el paso de los días se han conocido nuevos detalles sobre el estado de salud de la periodista, el cual se ha complicado y generado alerta entre sus conocidos y seguidores, quienes están a la expectativa de lo que pase con ella.



¿Qué ha pasado con Adriana Betancur?

El reporte más reciente de la presentadora lo dio a conocer una de sus amigas a través de redes sociales, señalando que Betancur tuvo que ser sometida a una nueva cirugía. Detalló que la intervención tuvo lugar a las 8:00 de la noche del pasado lunes 23 de noviembre. "Les agradezco sus oraciones. Su familia y amigos necesitamos que todos los que creemos que para Dios no hay nada imposible la incluyamos en sus plegarias. Ella está luchando", escribió Karla Arcila en su publicación.

La amiga de la presentadora también utilizó la plataforma para pedir donaciones de sangre para ayudarla. "Adri necesita urgente sangre O−. A mis conocidos que deseen donar en Bogotá, por favor, escríbanme por DM. Gracias", expresó.

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Milena López, colega y amiga de Adriana Betancur, también se sumó a los pedidos de donaciones de sangre y detalló cómo va la evolución de la salud de la presentadora y su proceso médico. "Hace dos días, nuestra querida amiga Adri presentó una complicación que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Aunque la cirugía salió bien, su estado de salud continúa siendo muy delicado. Queremos expresar un agradecimiento muy especial a todas las personas que acudieron a donar sangre", señaló.



Por otro lado, se ha conocido que Adriana Betancur fue extubada y ha recibido atención nefrológica mientras sigue a la espera de un donante de riñón. Milena López concluyó su mensaje extendiendo el agradecimiento que la familia Betancur tiene con todas las personas que han estado atentas al avance de salud de la presentadora, así como al equipo médico que la ha estado atendiendo y garantizando las condiciones para su recuperación.



"Seguimos firmes en nuestra fe, convencidos de que Adri tiene una misión en esta tierra. Con mucho amor, paciencia y esperanza, confíamos en su recuperación y en que cada día pueda ser un paso más hacia ella. Seguimos unidos en oración por nuestra querida Adri", finalizó la también presentadora.



¿Qué le pasó a Adriana Betancur?

Adriana Betancur, según confirmó su hermano a la Revista Vea, sufrió una peritonitis causada por una infección relacionada con su catéter de diálisis peritoneal, una situación que empeoró debido a su condición de paciente con insuficiencia renal crónica y la retención de líquidos que afectó sus pulmones, lo que terminó en su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que fuera intubada.

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Leonardo Betancur, hermano de la presentadora, contó a La Red que "en un momento de susto, cuando no sabes nada al respecto, que te digan que hay una deficiencia crónica, es como que ya se me va a morir". También explicó que Adriana recibió un trasplante de riñón en 2014, pero años después su organismo rechazó el órgano y tuvo que retomar las sesiones de diálisis.

Durante la entrevista, Leonardo aprovechó para agradecer las muestras de apoyo y pedir que no se detuviera la cadena de oración por su hermana. Además, hizo un llamado para que se agilicen los procesos relacionados con los trasplantes renales, pues Adriana continúa necesitando un nuevo riñón y, según explicó, lleva mucho tiempo en lista de espera. "Mi hermana necesita un riñón. Necesita un riñón. Ya mucho tiempo en una lista que no se mueve por muchas razones", manifestó.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co