¿Qué pasará con la grama de El Campín tras el concierto de BTS? Sencia explica los trabajos

Luego del reciente concierto de la banda surcoreana BTS en Bogotá, que se llevó a cabo el 2 y 3 de octubre, Sencia, la empresa encargada de operar, administrar y trasnformar el Estadio Nemesio Camacho El Campín, informó a través de un comunicado, las condiciones y el tratamiento que se le está realizando a la grama teniendo en cuenta varias de las quejas que se presentaron y los futuros partidos que vienen en la fecha.

De esa manera, Sencia se comunicó con la Comisión de Fútbol, donde aclaró que “se dio inicio al proceso integral de tratamiento de la grama y del terreno de juego”, según lo explicó en el comunicado publicado y citado por el medio Caracol Radio.

Comunicado estado de grama El Campín Caracol Radio

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¿Qué procesos de mejora se le harán a la gramilla?

De acuerdo con el comunicado de Sencia, el mantenimiento que se realizará contempla labores especializadas de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo, con el objetivo de “favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la grama”.



A su vez, aclararon que los partidos, conciertos y demás eventos previstos en el estadio Nemesio Camacho continúan desarrollándose con normalidad.



Por otro lado, según citó y anunció el medio Caracol Radio, el equipo capitalino Santa Fe no jugará en casa el partido de los octavos de final de la Copa contra Fortaleza, dado que Sencia ya se había comunicado previamente para informar que El Campín estaría cerrado por trabajos de mantenimiento y actividades programadas.

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“Entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre confluyen dos actividades previamente programadas en el estadio. En este periodo se realizará el concierto internacional de BTS y, adicionalmente, atendiendo prácticas internacionales y compromisos contractuales, se realizarán las labores de recuperación y mantenimiento profundo de la grama, previstas después de una temporada de alta intensidad”, aseguró la empresa en un comunicado, según lo citó el portal.



Un estadio para construir de talla mundial

A esto se suman los anuncios recientes de la empresa sobre los cambios que se harán y el nuevo El Campín que se proyecta tener listo para finales de 2028.

“Para construir un estadio de talla mundial, estamos armando una nómina de talla mundial”, según lo aclara la página de Sencia a través de su red de X, además de lo explicado sobre los aliados estratégicos, entre ellos PowerChina.

🏟️ Para construir un estadio de talla mundial, estamos armando una nómina de talla mundial.



Desde Sencia les presentamos a uno de los aliados estratégicos del nuevo estadio de Bogotá: POWERCHINA.



¿Quiénes son y qué respaldo tienen? 🧵👇 pic.twitter.com/Xp2LnP614D — Sencia (@SenciaBogota) October 5, 2026

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

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