La jornada de descuentos de fin de año en Colombia se activa a lo largo de este fin de semana con la llegada del Black Friday, que se extiende el fin de semana, y hasta el lunes con el Cyber Monday. Para los fanáticos de la música y los conciertos, hay varios descuentos y oportunidades de acceder a entradas que llaman la atención y se convierten en una oportunidad para acceder estos eventos en vivo.



¿Qué conciertos tienen descuentos?

Aunque los descuentos para las entradas de algunos de los próximos conciertos no están directamente relacionados con la jornada de Black Friday, algunas tiqueteras y promotoras de eventos de música en vivo sí han anunciado oportunidades interesantes para los fans que les permitirá acceder a sus entradas.

TuBoleta, por ejemplo, activó desde el pasado 23 de noviembre y hasta el próximo 30 de diciembre de 2026 los Star Days, una iniciativa con la que habilitaron descuentos de hasta 50% en la boletería de diferentes eventos culturales relacionados con conciertos, obras de teatro y deportes. En la página oficial de la tiquetera se pueden ver los diferentes descuentos para diferentes eventos en lo que queda del año y para el 2027.

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Estos son los descuentos y planes que tiene la tiquetera activos:



2x1 en boletas:

Bogotrakes 2 - El corazón de Bogotá Arena (5 de diciembre) Soda Stereo ECOS - El corazón de Bogotá Arena (10 de diciembre)

50% de descuento:

Matáte amor - Delia Zapata Olivella (27 y 28 de noviembre) La muñeca y el petardo - Teatro Colón (27 y 28 de noviembre) Mi esposa japonesa - Sala Fanny Mikey (28 y 29 de noviembre)

30% de descuento:

Bahía y el Ángel Caído - Sala Fanny Mikey (3 y 4 de diciembre) Grupo Bahía - Teatro Colón (10 de diciembre) Las Mijas - Teatro Colón (16 de diciembre) Thaissa y Lolabum - Sala Fanny Mikey (17 de diciembre)

25% de descuento:

Sonoterapia - Planetario de Bogotá (29 de noviembre) Fisica-mente: Ciencia experimental - Planetario de Bogotá (1 de diciembre) Pastor López Jr - Teatro Montessori - (10 de diciembre) La Pambelé - Monte Adentro - Planetario de Bogotá (12 de diciembre) Una Navidad de ensueño - Teatro El Ensueño (13 de diciembre) Binomio de Oro - Teatro Colón (17 de diciembre) El Cascanueces - Teatro Colón (20 y 21 de diciembre)

20% de descuento:

Camila - El Corazón de Bogotá Arena (27 de noviembre) La última del año - El Corazón de Bogotá Arena (28 de noviembre) De La Rose - Royal Center (19 de diciembre) El show de Alejo Igoa - El Corazón de Bogotá (7 de marzo de 2027) Carlos Rivera - El Corazón de Bogotá Arena (15 de abril de 2027) Jungle - El Corazón de Bogotá Arena (27 de marzo de 2027) Kase.o - El Corazón de Bogotá Arena (2 de mayo de 2027) Montaner - El Corazón de Bogotá Arena (1 de abril de 2027)

15% de descuento:

PIXIES - El Corazón de Bogotá Arena (17 de abril de 2027)

10% de descuento:

Hamilton Afrorockstar - El Corazón de Bogotá Arena (3 de abril de 2027)



Por otro lado, Páramo Presenta, una de las promotoras de eventos más conocidas en el país, anunció un combo de tres conciertos para los fanáticos del rock. Con esta promoción, los interesados podrán asegurar su entrada a tres de los eventos de rock anunciados para el próximo año con un solo pago.



Se trata de la promo ALT ACCESS: 3 conciertos 1 combo que garantiza entradas a estos eventos que se llevarán a cabo en El Corazón de Bogotá Arena:



Placebo (11 de marzo de 2027)

Jungle (27 de marzo de 2027)

PIXIES (17 de abril de 2027)

Esta promoción está activa desde el pasado 24 de noviembre y hasta el próximo 4 de diciembre a través de Páramo Presenta y la tiquetera TuBoleta con 200 combos disponibles para entradas en Platea y otros 200 para entradas en gradería piso 2. Los precios son:



Combo Platea: $590.250 + servicio

+ servicio Combo gradería piso 2: $762.750 + servicio

Cabe indicar que quienes compren este combo recibirán una entrada individual para cada uno de los conciertos seleccionados y que por transacción se pueden adquirir hasta 4 combos. La promotora ha aclarado que no se puede aplicar el descuento a los conciertos por separado, tampoco se pueden combinar localidades y que el descuento no aplica para el cobro de servicio.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co