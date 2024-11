Frases por las que hay duras críticas y rechazo a la canción +57: ¿quiénes colaboraron?

El 7 de noviembre de 2024, el reguetón colombiano fue testigo del lanzamiento de una colaboración titulada +57 . Esta canción, que toma su nombre del código telefónico internacional de Colombia, reúne a algunos de los artistas más influyentes del género urbano en el país. Desde su lanzamiento, el tema ha generado una ola de reacciones mixtas, con elogios por la unión de talentos y críticas severas por ciertos aspectos de su contenido.

La canción fue lanzada en plataformas digitales y rápidamente se convirtió en un tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. La expectativa era alta, ya que "+57" prometía ser un himno que celebraría la cultura y el talento colombiano en el reguetón.

Sin embargo, la recepción no fue del todo positiva. Desde el primer día, la canción ha estado en el centro de una polémica debido a algunas de sus letras, que muchos consideran inapropiadas y ofensivas.

Publicidad

>>> Lea, además: Fariana se despachó contra Karol G y dijo por qué no participó en la canción +57



¿Quiénes colaboran en +57?

La canción es una colaboración entre varios artistas destacados del reguetón colombiano. Entre ellos se encuentran Karol G, Maluma, Feid, J Balvin, Blessd, Ryan Castro y DFZM. La producción estuvo a cargo de Ovy On The Drums, un reconocido productor que ha trabajado con numerosos artistas de renombre en la industria musical.

Todos los artistas que colaboraron en +57 - YouTube: Karol G

Publicidad

Las frases de +57 que han desatado críticas

Una de las estrofas que más ha generado polémica en redes sociales es la siguiente: "Una mamacita desde los fourteen (14 años) entra a la disco y se le siente el ki. Mami, estos shots yo me los doy por ti. Eso, allá atrás, está gigante, delicaíto, cógelo, que aguante".

"Ella tiene todos los códigos (oh). Escucha 2Pac y ese culito es notorio Le echo en el abdomen la cremita de Oreo. Para gastarle en el tubo (chin-chin), no la cartelean ni en el Q'hubo", es otra de las estrofas que más generaron críticas.

Defensora del Pueblo rechaza canción +57

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció sobre el contenido de la canción, destacando su preocupación por los mensajes que transmite.

Publicidad

Iris Marín Ortiz envió una carta a los artistas involucrados en la canción. En su escrito, la funcionaria expresó que la canción “no es constructiva y está sometida a un esquema machista y violento". La defensora del Pueblo criticó duramente las letras de la canción, señalando que reproducen patrones de comportamiento que perpetúan la violencia y el machismo.

Publicidad

Carta de rechazo de la defensora del Pueblo a canción +57 - Defensoría del Pueblo

Marín Ortiz destacó que, aunque el reguetón es una expresión cultural válida y ha permitido abordar temas importantes como la sexualidad y las protestas sociales, la canción '+57' no contribuye de manera positiva. En su carta, afirmó: “La canción que escribieron y difundieron en días pasados, cuyo nombre pareciera englobar a Colombia, reproduce una forma de ver la vida y de vivir la fiesta que no solo no es constructiva, sino que simula una liberación que en realidad está sometida a un esquema machista y violento”.

El presidente Gustavo Petro y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también se sumaron al rechazo a la letra del sencillo . El mandatario señaló que "está bien el debate cultural. Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios. Es gravísimo que a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de violación se sigan tocando libremente en las canciones temas como la sexualización a menores".

Añadió: "La cultura es un campo de combate y el arte es para el pueblo".

Trino de Gustavo Petro. X: @petrogustavo

Publicidad

Por su parte, el ICBF dijo lo siguiente: "Rechazo a la canción +57 y lamentamos que talentos de nuestro país promuevan contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad. Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes".

Además, Astrid Cáceres, directora del ICBF hizo un fuerte llamado de atención a dos de los artistas que colaboraron con el tema: "Les invito a que conozcan las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín, las historias de las sobrevivientes y lo que corean en rumba las expone o las protege. No hay mercado que justifique esta letra".

Publicidad

>>> Puede leer: Presidente Petro opina en medio de debate por canción '+57': "Hay una confrontación cultural"