Futbolista reveló excesivos gastos en fiestas: rumbeó hasta con modelos de Victoria's Secret

La vida del fútbol suele traer excesos que para la gente común va más allá de sus posibilidades, sin embargo, cuando muchos están en la cima, no escatiman en los gastos para celebrar sus triunfos, como es el caso del jugador inglés Troy Deeney, quien recientemente confesó la gran cantidad de dinero que gastó en una fiesta en Las Vegas.

Acabó rumbeando con modelos de Victoria's Secret

El delantero Troy Deeney habló recientemente con el pódcast Under The Couch sobre su trayectoria en el fútbol, su vida como jugador y los excesos que todo esto implicó.

Jocoso recordó que hace unos años, para celebrar un ascenso de su equipo en la liga, decidió celebrar a lo grande con una fiesta de 3 días en Las Vegas. En compañía de sus compañeros compraron vuelos en primera clase para llegar hasta Estados Unidos, donde acabó gastando lo equivalente a más de 1.400 millones de pesos colombianos en la desatada rumba.

"A la hora nos dijeron que dejáramos de beber porque no había más brandy y no nos dejaron pasar al otro lado, así que tomamos una siesta de 45 minutos y me gasté un cuarto de millón de libras esterlinas en tres días y medio. Me encantaría decirte que fue jugando, pero no", relató el delantero.

Los gastos de la intensa jornada incluyeron fiestas en la piscina, bebidas alcohólicas y mucho descontrol, llegando incluso a rociar a personas extrañas con un arma de juguete llena de champaña. Los encargados del lugar llegaron incluso a darle cortesías debido a la alta cantidad de dinero que pagaron durante el festejo.

En un punto de la rumba llegaron incluso a compartir con un grupo de modelos de una reconocida marca de ropa interior, las cuales les pidieron no tomar fotos porque no podían ser vistas en esta situación. "Todas nosotros somos modelos de Victoria's Secret, así que van a tener que borrarlo", le dijeron.

Pese a las advertencias, admitió que las siguientes 12 horas se "puso loco", al punto de estar tan ebrio que tuvo que ser cargado hasta un taxi.

"Todo era ego. Me vendría bien ese cuarto de millón ahora mismo", expresó entre risas el deportista.

Aunque hoy lo recuerda como un exceso, los fanáticos que escucharon el pódcast aplaudieron su sinceridad frente a la realidad de muchos deportistas.

"Él mismo ha dicho que no es un modelo a seguir, pero sus historias son interesantes. Un muchacho que provenía de la clase trabajadora y se metió en problemas, siguiendo la reputación de su padre y tratando de divertirse cuando comenzó a conseguir dinero que le cambió la vida", comentó uno de los usuarios de YouTube,

