De Queen a Oasis: subasta millonaria por objetos históricos de Freddie Mercury y Noel Gallagher

Londres vuelve a capturar la atención de coleccionistas e historiadores del rock con el anuncio de una espectacular venta de objetos legendarios organizada por la firma Propstore. El evento reunirá más de 800 lotes pertenecientes a grandes referentes de la música internacional, los cuales alcanzan una valoración conjunta estimada en unos 3 millones de libras (aproximadamente 3,96 millones de dólares). Entre las joyas más codiciadas de la colección destacan el piano de cola donde Freddie Mercury compuso uno de sus temas más célebres y la guitarra acústica que Noel Gallagher tocó en una jornada inolvidable para la historia de Oasis.



Piano de Freddie Mercury y otros objetos del vocalista de Queen en subasta

Uno de los puntos culminantes de esta subasta es el piano de cola Yamaha C3 que perteneció al líder y vocalista de Queen, Freddie Mercury. El instrumento proviene directamente de la colección personal de Reinhold Mack, reconocido productor musical de la banda británica. Su extraordinaria relevancia histórica radica en que fue el piano exacto utilizado por Mercury para componer la famosa canción 'Crazy Little Thing Called Love' durante sus sesiones de grabación en los estudios Musicland de Múnich.

El valor estimado para este piano de cola oscila entre las 200.000 y las 400.000 libras esterlinas (equivalentes a entre 264.000–528.000 dólares). Junto a este lote principal, se ofrece el micrófono personal del cantante, con una valoración máxima estimada de hasta 80.000 libras (105.600 dólares).

Durante la presentación pública de estos artículos, celebrada en un hotel de Londres, estuvo presente Freddie Mack, ahijado del legendario músico. En dicha exhibición se mostraron también letras manuscritas de puño y letra de Mercury, entre las que destacan el texto de 'My Love Is Dangerous', valorado en hasta 6.000 libras (7.920 dólares), y el de 'Let's Turn It On', con un precio estimado de hasta 3.000 libras (3.960 dólares).



Foto: Getty Images

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Guitarra de Noel Gallagher firmada en subasta

La historia del britpop de los años noventa ocupa un lugar privilegiado en esta subasta a través de la guitarra acústica Takamine FP460SC, autografiada por el propio Noel Gallagher. Se trata de una de las dos guitarras acústicas que el músico empleó durante la célebre actuación de Oasis en el Royal Festival Hall de Londres para el programa MTV Unplugged en 1996. El precio estimado para esta pieza histórica se sitúa entre las 75.000 y las 150.000 libras esterlinas (entre 99.000–198.000 dólares).

Además de esta mítica guitarra, el conjunto de recuerdos vinculados a Oasis contempla otras piezas de gran relevancia, como baterías utilizadas por el grupo en sus multitudinarios conciertos en el estadio de Wembley.

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Otros objetos legendarios que serán subastados

El catálogo preparado por Propstore abarca otros objetos personales y vestuario de otras figuras fundamentales de la historia del pop y del rock mundial. Sobresale de manera especial la chaqueta militar en colores negro y dorado que la superestrella Michael Jackson lució en diversas apariciones públicas celebradas entre los años 1994 y 1996. Esta icónica prenda ostenta uno de los precios estimados más altos de todo el lote, alcanzando una cifra máxima calculada en 360.000 libras (475.200 dólares).

El legado de The Beatles cuenta con dos lotes de gran relevancia para los coleccionistas. Por un lado, se subastarán unas gafas graduadas con cristales tintados que pertenecieron a John Lennon, con un precio máximo estimado en 200.000 libras (264.000 dólares). Por otro lado, figura un menú de primera clase de la histórica aerolínea Pan Am, firmado por los cuatro integrantes de la agrupación durante su primer viaje en avión hacia los Estados Unidos en 1964, cuyo valor económico estimado se sitúa en torno a las 80.000 libras (105.600 dólares).

*con información de EFE