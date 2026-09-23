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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Hermanos de Selena Quintanilla enfrentan millonaria demanda por regalías de la fallecida cantante

Hermanos de Selena Quintanilla enfrentan millonaria demanda por regalías de la fallecida cantante

A.B. Quintanilla llevó a los tribunales una disputa que, según explicó, se habría acumulado durante años. El músico demandó a su hermana Suzette por las regalías de Selena y reclama más de un millón de dólares.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Hermanos de Selena Quintanilla enfrentan millonaria demanda por regalías de la fallecida cantante
Enfrentan millonaria demanda por regalías de la fallecida cantante -
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El músico estadounidense Abraham 'A.B.' Quintanilla demandó por un millón de dólares a su hermana Suzette al acusarla de no distribuir todas las ganancias que comparten por las regalías de la fallecida hermana de ambos, Selena, según reveló este martes la revista People.

Registros públicos muestran que A.B. Quintanilla, creador de grupos como los Kumbia Kings, demandó el 10 de septiembre pasado a Suzette en la corte del Condado de Nueces en Texas, pero el medio estadounidense accedió a los documentos de la querella que exponen hoy el monto del conflicto.

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Los documentos, según People, muestran que Abraham acusa a su hermana del mal manejo de la compañía Q. Productions Inc., creada por Suzette para administrar el patrimonio y las regalías de la fallecida 'Reina del Tex-mex', asesinada en 1995 mientras estaba en la cúspide de su carrera.

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A.B. asevera que las malas gestiones de su hermana, con quien tocaba en el grupo Selena y Los Dinos, le han costado más de 1 millón de dólares, por lo que este es el monto que le pide, de acuerdo con el medio.

La demanda alega que, tras la muerte de Selena, sus familiares y su esposo, Chris Pérez, acordaron dividirse los beneficios por sus derechos de entretenimiento, de los que A.B. tiene derecho a una cuarta parte de los ingresos netos.

En 2016 Abraham nombró a Suzette directora ejecutiva de la compañía, por lo que se ha encargado de gestionar las ganancias e ingresos desde entonces, pero ahora A.B. afirma que no ha recibido todo lo que le corresponde, añadió el reporte.

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El demandante había señalado en su Instagram que "la demanda es parte de un proceso que comenzó hace algunos meses, pero lo que llevó hasta este punto no nació hace unos meses".

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"Viene de años. Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo eligió callar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia", expuso en la nota que aún está disponible en su cuenta @abquintanilla3.

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AGENCIA EFE.

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