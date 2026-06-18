¿Greeicy Rendón y Mike Bahía terminaron? Esto dijo la cantante sobre su relación

El nombre de Greeicy Rendón se volvió tema de conversación luego de que un video de su participación en el videopódcast Kapra Diner desatara versiones sobre una posible ruptura con Mike Bahía. En el clip, la artista aparece visiblemente afectada y pronuncia frases que encendieron las alarmas entre seguidores de la pareja.



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"Mi relación con Mike se terminó": Greeicy Rendón

Durante la entrevista, la cantante leyó y reaccionó a un titular relacionado con el supuesto fin de su relación. En medio de ese ejercicio, Greeicy afirmó: “Mi relación con Mike se terminó”, provocando una inmediata reacción en redes sociales, donde el fragmento comenzó a circular de forma masiva. La declaración vino acompañada de otras frases que reforzaron la interpretación de una ruptura sentimental. “Hay cosas que finalizan, hay cosas que terminan”, expresó la artista en el mismo espacio, mientras se mostraba conmovida frente a las cámaras.

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En ese mismo diálogo, Greeicy añadió: “Al final vamos a terminar unidos por siempre porque tenemos un hijo, pero ya mi relación con Mike se terminó”, lo que incrementó la confusión entre quienes solo tuvieron acceso a ese fragmento del contenido.

Greeicy Rendón añadió detalles a la historia para aumentar el peso de realidad en el relato. Mencionó que el vínculo se rompió por la aparición de un sentimiento hacia una persona de su entorno. "Conocí... a una de las chicas y empecé... a tener como una afinidad un poquito más allá", explicó la mujer durante el segmento de ficción. Ante la pregunta por el nombre de la involucrada en el suceso, la respuesta fue contundente: "Esa chica es... Tini".



Greeicy Rendón y Mike Bahía siguen más juntos que nunca

Tras la actuación, la calma retornó al programa. El equipo de trabajo y el conductor revelaron que todo se trató de una broma para el entretenimiento. La cantante explicó que la relación con Mike Bahía permanece sin cambios. Con el fin de despejar las dudas, la mujer realizó una llamada a su pareja en medio del estudio de televisión.

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"Acabamos de hacer una escena de las que tú sabes que yo suelo hacer", comunicó Greeicy por el altavoz del teléfono. Mike Bahía, desde el otro lado de la línea, mostró su apoyo a la iniciativa de la cantante. "A lo que salga vale", afirmó el músico ante la posibilidad de publicar el video en las redes sociales. De este modo, la pareja desmintió cualquier crisis en el hogar que comparten con su hijo Kai.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL