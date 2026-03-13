Polilla reveló que encontró cartas que le dejó la Gorda Fabiola: "Me lo hizo saber en un sueño"

La partida de la humorista Fabiola Posada, conocida cariñosamente por todo un país como 'La Gorda Fabiola', ha dejado un vacío incalculable en el mundo del entretenimiento y, sobre todo, en la vida de su compañero de vida por 28 años, Nelson Polanía, ‘Polilla'. El comediante recientemente reveló un nuevo y emotivo descubrimiento que hizo sobre su esposa.

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En una reciente entrevista en el podcast 'Me raya la cabeza', de Caracol Televisión, el humorista reveló que halló una serie de escritos íntimos que su esposa le dejó como un legado de amor silencioso. Se trata de cartas que datan de hace varios años, escritos por Fabiola Posada y de los que él no tenía conocimiento.



¿Cómo encontró Polilla las cartas de la Gorda Fabiola?

Polilla ha revelado que, tras el fallecimiento de Fabiola, comenzó a encontrar cartas y poemas escritos por ella. "Ella me ha dejado cartas; empiezo a encontrar cartas escritas por ella, poemas de hace 10, 15 o 20 años que yo no había visto".

Estos documentos, que permanecieron ocultos durante décadas, han surgido ahora como un consuelo inesperado. Entre estos tesoros, destaca uno de un valor sentimental inconmensurable: “una carta que escribió ella hace 24 años, una ‘carta adiós’”.



Para el comediante, estos escritos no son simples papeles, sino una ratificación del amor profundo que construyeron. También son testimonios de una mujer que, incluso décadas antes de su partida, ya reflexionaba sobre la vida y el final de esta.



La revelación de estos mensajes ocurrió de una manera casi mística. Polilla contó que fue la misma Gorda Fabiola la que le dio a conocer la existencia de esa carta de despedida de hace 24 años a través de sus sueños. "Me lo hizo saber en el último sueño que tuve con ella".

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Hasta el momento, Polilla tiene registrados 10 sueños con su esposa, los cuales ha empezado a escribir detalladamente. Estos encuentros en sueños han sido fundamentales, ya que siente que ella lo ha llevado "de la mano" en este proceso, indicándole el camino tras su partida.

¿Cómo ha sido la salud mental de Polilla tras la muerte de la Gorda Fabiola?

Manejar la pérdida de quien fue su "esposa, amante, compañera, socia y amiga" no ha sido sencillo. Polilla confiesa que se siente como la mitad de lo que era, habiendo perdido parte de la alegría y el ímpetu que lo caracterizaban. El humorista describe su estado como una “doble vida donde aparentemente estás bien, pero por dentro estás destruido”.

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Para gestionar su salud mental, Polanía señaló que ha implementado algunas estrategias en su día a día. Una de esas es la escritura. "Empecé a escribir nuestra historia de amor... me ha ayudado de una forma impresionante para poder hacer como una costra, como un caparazón que me ayuda a aliviar un poco el dolor".

Fiel a su oficio, también ha hecho catarsis a través del humor, transformando su tragedia en arte que sana y que, a su vez, rinde homenaje al gran amor de su vida. Un paso adicional y doloroso es que decidió vaciar el hogar de los recuerdos físicos de Fabiola. “Decidí sacar absolutamente todas sus cosas; las vendí... no quedó lo que se llama un solo arete de ella en la casa".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL