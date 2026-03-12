Bad Bunny gana demanda por derechos musicales en canción 'Enséñame a bailar'

Bad Bunny ha salido victorioso de una batalla legal que amenazaba uno de los pilares de su exitoso álbum 'Un Verano Sin Ti'. Un juez federal de los Estados Unidos ha decidido desestimar de manera definitiva la demanda por derechos de autor que pesaba sobre el artista por el uso de un "sample", aparentemente, sin permiso.



¿Quién inició la demanda y qué se reclamaba?

El conflicto legal comenzó en mayo del año pasado cuando el artista nigeriano Dera (cuyo nombre legal es Ezeani Chidera Godfrey) y su sello discográfico, emPawa Africa, presentaron una querella formal. La acusación se centraba en la canción 'Enséñame a bailar', uno de los éxitos incluidos en el álbum 'Un Verano Sin Ti'.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según los demandantes, Bad Bunny utilizó un sample musical no autorizado de la canción de Dera lanzada en 2019, titulada 'Empty My Pocket'.

No se trataba de una denuncia menor, Dera y su equipo legal sostenían que el fragmento musical en cuestión no era un detalle pasajero, sino que “permeaba toda la canción” del puertorriqueño. Afirmaron que habían intentado notificar a los responsables de la producción del tema sobre esta irregularidad, pero que los representantes del artista simplemente “se hicieron la vista gorda” e ignoraron las advertencias.



"No es muy común que un artista musical del calibre y la sofisticación de Bad Bunny utilice música de otra persona sin permiso, y luego ignore los esfuerzos de esa persona para resolver el problema", señalaron los representantes legales del nigeriano.



¿Por qué se rechazó la demanda?

Originalmente, Dera contaba con el respaldo de Manatt, Phelps & Phillips LLP, un bufete de abogados de gran prestigio especializado en derecho musical. Sin embargo, en enero, los abogados solicitaron retirarse del proceso citando “diferencias irreparables” con sus clientes respecto a la estrategia legal a seguir.



Robert Jacobs, abogado que representaba a Dera y emPawa, explicó al tribunal que la relación y la comunicación entre abogado y cliente se habían deteriorado significativamente. Tras esta determinación, Vera tendría que proceder sin representación legal. Entonces tanto el artista como su sello dejaron de litigar.

Publicidad

Esta situación encendió las alarmas en el tribunal y la resolución final llegó de la mano del juez federal Otis Wright. En febrero, el magistrado ya había advertido que el artista nigeriano no estaba procesando el caso de manera diligente, señalando que no se había presentado ningún documento nuevo ni se habían atendido los requerimientos del tribunal.

El juez entonces dio un plazo al demandante para avanzar con el caso o presentar los documentos necesarios para continuar con el litigio hasta el pasado 6 de marzo. Al llegar la fecha límite, Dera no respondió ni presentó ninguna moción. Ante esta falta de acción, el juez determinó desestimar la acción legal y todas las reclamaciones asociadas.

Publicidad

El fallo del juez es relevante porque desestimó la demanda del nigeriano contra Bad Bunny "con perjuicio", lo que quiere decir que el caso fue cerrado de forma permanente y definitiva, por lo que Dera no podrá volver a presentar la misma demanda en el futuro. La justicia determinó que el abandono del caso por parte del demandante era motivo suficiente para exonerar a Bad Bunny de las acusaciones.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha emitido declaraciones públicas tras el cierre del caso.