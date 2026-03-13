Así será la zona de menores en el Festival Estéreo Picnic 2026: ¿qué artistas podrán ver?

El Festival Estéreo Picnic presentó los detalles importantes sobre el funcionamiento de la 'zona de menores', este año llamada 'Futuro Picnic', y los cambios que habrá en la misma para mejorar la experiencia de los menores de edad en el festival.

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La zona para menores nació como una iniciativa del Festival Estéreo Picnic en el año 2025 para que, por primera vez, los menores de edad hicieran parte de la experiencia de uno de los festivales más importantes del país. Este año el evento mantiene esta idea y mejora sus experiencias.



¿Qué diferencias tiene este año la zona de menores?

Uno de los cambios más importantes para la zona de menores en el Festival Estéreo Picnic este año es que se extendió. Ahora los más pequeños podrán disfrutar de las presentaciones de los dos escenarios principales del evento: Estéreo Picnic y Un Mundo Distinto, lo que también aumenta considerablemente la cantidad ed artistas que podrán ver en vivo.

Según el mapa revelado por Páramo Presenta a una semana el evento, la entrada de ingreso para el Futuro Picnic estará sobre la Av. Mutis (calle 63). Esta área tendrá graderías exclusivas en el escenario principal y en Un Mundo distinto, además de toda la experiencia del FEP, pero en una zona única para ellos, donde encontrarán restaurantes, merch oficial, oasis, baños, recarga cashless y experiencias.



Fotos: Páramo presenta

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¿Qué artistas podrán ver los menores?

Así las cosas, estas serán las presentaciones de las que podrán disfrutar los menores de edad cada día:



Viernes 20 de marzo

Estéreo Picnic: Royel Otis (16:45), Djo (18:45), Turnstile (20:45), Tyler, The Creator (23:15).

Royel Otis (16:45), Djo (18:45), Turnstile (20:45), Tyler, The Creator (23:15). Un Mundo Distinto: Elniko Arias (16:00), Katseye (17:45), Addison Rae (19:45), Lorde (21:45), Peggy Gou (00:45).

Sábado 21 de marzo

Estéreo Picnic: Aria Vega (16:15), Tom Morello (18:00), Kygo (20:00), The Killers (22:15).

Aria Vega (16:15), Tom Morello (18:00), Kygo (20:00), The Killers (22:15). Un Mundo Distinto: Manuel Lizarazo (15:15), The Whitest Boy Alive (17:00), Luis Alfonso (19:00), Young Miko (21:00), Swedish House Mafia (00:00).

Domingo 22 de marzo

Estéreo Picnic: Travis (16:00), Blood Orange (18:00), Doechii (20:00), Sabrina Carpenter (22:15).

Travis (16:00), Blood Orange (18:00), Doechii (20:00), Sabrina Carpenter (22:15). Un Mundo Distinto: Pirineos en Llamas (15:15), Viagra Boys (17:00), Interpol (19:00), Deftones (21:00), Skrillex (00:00).

Cabe recordar que en la zona de menores solo se permitirá ingreso de menores de edad partir de los 7 años y que todos deberán estar acompañados por un adulto responsable, el cual también debe tener su entrada individual para el evento. Ninguna persona de esta zona podrá estar en otras localidades del FEP.



La previa del FEP en la Casa Smirnoff

Para quienes no pueden esperar al inicio oficial, la experiencia comienza en La Smirnoff House, ubicada en Quinta Camacho (Cra. 10A #70-24). Esta casa cultural funciona como la antesala perfecta del Festival Estéreo Picnic, ofreciendo una agenda diversa de DJs y activaciones de martes a sábado hasta el 20 de marzo.

A través de la creación de contenido en salas como el Cringe Core Room o el Podcast Room, los asistentes pueden acumular Cringe Coins. Estos puntos, registrados en tiempo real, pueden canjearse por premios de alto nivel, incluyendo pases VIP para los tres días del festival, mercancía exclusiva e incluso entradas para la edición del FEP 2027.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL