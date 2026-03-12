En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
CASO UNGRD
SENADO
GANADORES CONSULTAS
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / La película de animación "K-Pop Demon Hunters" tendrá su segunda parte en Netflix: revelan detalles

La película de animación "K-Pop Demon Hunters" tendrá su segunda parte en Netflix: revelan detalles

La película "K-Pop Demon Hunters", una de las cintas animadas más exitosas del último año, tendrá una segunda parte. La plataforma de streaming Netflix hizo el anuncio este jueves y entregó detalles oficiales.

Por: EFE
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
La película de animación "K-Pop Demon Hunters" tendrá su segunda parte en Netflix: revelan detalles
Imagen de las protagonistas de la película "K-Pop Demon Hunters".
Cortesía: Netflix

El gigante del entretenimiento Netflix confirmó este jueves 12 de marzo la producción de la secuela de "K-Pop Demon Hunters", expandiendo el universo de la película más vista de la plataforma. La producción, todavía sin fecha de estreno, volverá a correr a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de animar la historia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Bad Bunny.
    Bad Bunny.
    Afp
    ENTRETENIMIENTO

    Bad Bunny gana demanda por derechos musicales en canción 'Enséñame a bailar'

  2. Katy Perry y Katie Perry
    Fotos: AFP / katieperry.designer
    ENTRETENIMIENTO

    Katy Perry perdió demanda contra Katie Perry: el conflicto legal duró más de 15 años

Con "K-Pop Demon Hunters", "Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad de seguidores global que trascendió idiomas, generaciones y géneros", indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria. "Estamos sumamente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderá y deleitará a los seguidores", agregó.

¿De qué se trata "K-Pop Demon Hunters"?

La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible extensión del fenómeno de "K-Pop Demon Hunters", que se ha convertido en un éxito en la plataforma, coronándose como la producción más vista de la historia. "Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia", dijo Appelhans.

La película sobre un grupo femenino de K-pop, que persigue monstruos mientras equilibran sus vidas bajo los focos, ha consolidado al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música. La canción 'Golden', del grupo ficticio del filme HUNTR/X, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard. (Le puede interesar: ‘K-Pop Demon Hunters’: ¿quiénes son y por qué las niñas quieren disfrazarse de ellas?).

También el tema principal, interpretado por las protagonistas al final del filme, coronó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, un aumento del 15 % frente a la semana anterior y superando éxitos como 'Ordinary' de Alex Warren o 'Jump', de la banda surcoreana BLACKPINK.

Publicidad

"Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado y estoy emocionada de mostrárselo. Esto es solo el principio", afirmó Kang. (Lea: K-pop Demon Hunters: ellas son las cantantes que dieron sus voces a las protagonistas).

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cine

Películas de cine

K-Pop

Corea del Sur

Publicidad

Publicidad

Publicidad