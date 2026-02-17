Exparticipantes del Desafío Siglo XXI lanzan críticas a Zambrano en la antesala de la gran final

La final del Desafío Siglo, el reality de Caracol Televisión que comenzó en julio de 202, se acerca. Este 17 de febrero se llevará a cabo la gran final de esta temporada, y los finalistas, Rata y Zambrano, se dirigen a Cartagena de Indias para determinar quién será el campeón. En esta edición, la competencia final se divide en dos etapas; la primera tuvo lugar en el Box Negro, a través de un circuito de obstáculos. En esta fase, el premio en disputa consistía en 600 millones de pesos y una moto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Y la etapa decisiva del Desafío del Siglo XXI se llevará a cabo en Cartagena de Indias. Allí, el primer finalista que llegue a la ciudad amurallada se llevará los otros 600 millones de pesos restantes, completando así el total del premio en juego, que asciende a mil 200 millones de pesos. Además, el ganador pondrá su nombre en la copa que simboliza el triunfo en esta edición del programa.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Andrea Serna, conductora del programa, señaló que el finalista que llegue primero a la ciudad costera será quien coloque su nombre en la copa del Desafío Siglo XXI, cerrando así una temporada que ha mantenido la atención de los seguidores desde su estreno en julio de 2025.



Gio habló de su tensa relación con Zambrano

A pocas horas de que se conozca el ganador del Desafío Siglo XXI, exintegrantes del reality hablaron en Lo Más Viral sin tapujos sobre su relación con el competidor Zambrano. Gio fue de los primeros en hablar sobre su tensa relación con Zambrano.



Durante su paso por el Desafío Siglo XXI, Gio, quien fue el primer capitán de la temporada, mantuvo una relación tensa con Zambrano, con quien coincidió en el mismo equipo tanto al inicio como al final de la competencia. Tras su eliminación, el exparticipante se refirió abiertamente a esa convivencia y a cómo evolucionó su percepción con el paso de las semanas.

Publicidad

Gio aseguró que, pese a las diferencias, logró manejar la situación hacia el cierre del reality. Sin embargo, explicó que la dificultad en la relación se debía, según su visión, a la actitud de su compañero: "Él no quería, porque es alguien egocéntrico", dijo, agregando que su postura personal frente a esa dinámica fue observar y tomar distancia, "yo solo observo lo que no quiero ser".

El excompetidor reconoció que construir un vínculo con Zambrano fue un proceso complejo. "Siempre me costó llegar a Zambrano, yo creo que ya fue al final donde ya pude sentir una conexión con él", expresó, al admitir que compartieron largos periodos dentro del programa. Aun así, señaló que la cercanía nunca fue total, y que "siempre había un muro entre él y yo".



Tina revela sus experiencias con Zambrano en el Desafío

Tina abordó también con detalle su participación en el Desafío Siglo XXI y compartió cómo enfrentó los retos físicos y emocionales que presentó el programa. Respecto a Zambrano, Tina fue clara al describir su experiencia: reconoció que es una persona con fuerza y habilidades físicas destacadas, pero señaló que su personalidad y manera de actuar generaban tensiones.

Publicidad

"Él realmente no me gustaba. No me gustaba su energía, ni vibro con él. Siento que hay muchas cosas de su personalidad, como que es demasiado machista, que no van conmigo", indicó la participante. La competidora recordó situaciones concretas en las que percibió comentarios y actitudes de Zambrano que consideró inapropiados. En particular, mencionó un episodio relacionado con lo que él llamó "brujería", en el que Tina respondió: "Aquí el brujo es usted, no yo".

Además, recordó cómo durante algunas pruebas, sus decisiones estaban motivadas más por estrategia que por afinidad personal, buscando protegerse y avanzar en la competencia sin comprometer su integridad. A pesar de los conflictos, Tina reconoció que Zambrano también mostró transparencia en ciertos aspectos, como decir que es santero, según afirmó la participante.

Por el contrario, Potro aprendió muchas cosas de Zambrano. En su capítulo de Lo Más Viral reconoció que aunque él sea na persona competitiva, entendió que su actitud responde a su personalidad y a la forma en que ha logrado sus éxitos. Según Potro, manejar el ego dentro del Desafío Siglo XXI y en la vida es parte del aprendizaje. "Si algo aprendí es que si uno no se cree lo que es, nadie lo va a creer. Si tú no te crees lo que eres, nadie te va a creer. Él tiene sus razones para ser como es". Además, añadió que su "mayor virtud es su competitividad".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co