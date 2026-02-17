Kathe, exparticipante del Desafío Siglo XXI, anunció el género de su bebé con emotiva celebración

La exparticipante del reality El Desafío, Kathe, volvió a captar la atención de los seguidores del programa tras compartir la emotiva revelación de género de su bebé, noticia que hace parte de un capítulo muy especial iniciado dentro de la competencia cuando, de manera inesperada, se enteró de que estaba embarazada. Su historia marcó esta edición del concurso y la convirtió en la primera participante en conocer que sería madre mientras aún hacía parte del exigente formato televisivo.



Kathe hizo historia dentro del programa no solo por integrar el novedoso equipo Neos, sino también por vivir uno de los momentos más impactantes de la temporada, descubrir su embarazo en medio de las pruebas físicas y mentales del reality. Aunque su paso por la competencia fue corto debido a que la competencia exigía riesgos para su embarazo, su caso generó gran empatía entre los televidentes, quienes siguieron atentos cada actualización sobre su estado y evolución fuera del show.

Meses después de su salida, la exparticipante decidió compartir con sus seguidores una nueva etapa de su vida, la revelación del género de su bebé. A través de sus redes sociales, la exintegrante del equipo verde publicó un conmovedor video en el que, junto a su pareja, protagonizó el popular ‘gender reveal’. La escena se desarrolló en un espacio abierto, decorado con globos, una torta temática y detalles alusivos al esperado anuncio.

En el video, la pareja aparece con los ojos cubiertos hasta que, al retirarse las manos del rostro, un humo rosado invade el lugar y confirma que están esperando una niña. La reacción fue inmediata, ambos saltaron y se abrazaron con evidente emoción, protagonizando un momento que rápidamente se viralizó entre los seguidores del reality. “Mi sueño hecho realidad”, escribió Kathe en la publicación, frase que acompañó las imágenes y que refleja la ilusión que ha manifestado desde el inicio de su embarazo.



La revelación generó una ola de comentarios de apoyo y felicitaciones por parte de fanáticos y excompañeros del programa. La joven ha compartido cada etapa de su gestación, mostrando con naturalidad los cambios físicos y emocionales que ha vivido desde que conoció la noticia durante su paso por el concurso emitido por Caracol Televisión.

En transmisiones en vivo previas, Kathe también confesó que desde niña soñaba con tener una hija, incluso mencionando que le gustaría llamarla Emma, nombre que podría llevar la bebé una vez nazca. Este detalle ha enternecido aún más a sus seguidores, quienes ven en su historia un relato de transformación personal surgido de una experiencia televisiva inesperada.

Su pareja, Nicolás Acevedo, con quien mantiene una relación de varios años, ha sido un apoyo constante durante el proceso. Ambos han compartido el embarazo como una noticia sorpresiva pero profundamente deseada, consolidando una etapa familiar que comenzó en circunstancias poco comunes: dentro de una competencia de alto rendimiento.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co