Shia LaBeouf, reconocido actor y director, es arrestado por presunta pelea en un bar

El actor y director de cine Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans luego de un presunto altercado físico ocurrido durante las celebraciones del Mardi Gras, un incidente que vuelve a poner bajo el foco mediático a una de las figuras más controvertidas de Hollywood en los últimos años.



La detención se produjo en la madrugada del martes tras una pelea reportada en las inmediaciones de un bar del Barrio Francés, según registros judiciales citados por medios estadounidenses.

De acuerdo con la información divulgada por testigos y autoridades locales, el intérprete, reconocido por su participación en franquicias como “Transformers”, habría sido retirado del establecimiento por el personal de seguridad antes de que la situación escalara.

Un testigo relató que el actor fue escoltado fuera del local y que, poco después, se desató una confrontación que obligó a solicitar la presencia de paramédicos. Las versiones policiales indican que el artista regresó a la entrada del bar tras haber sido expulsado, momento en el que se produjo un intercambio violento con empleados y clientes.



EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

Según reportes citados por HOLA.com, el actor habría golpeado en repetidas ocasiones a un trabajador del bar y agredido a otro cliente durante el altercado. Los presentes lograron inmovilizarlo en la acera hasta que llegaron las autoridades, que procedieron a su arresto en el lugar.

Videos conocidos por TMZ muestran al artista sin camisa, con el tatuaje de su espalda visible, discutiendo con un grupo de personas en la vía pública, mientras otro registro audiovisual lo ubica en la parte trasera de una ambulancia recibiendo atención médica.

Los registros judiciales confirmaron que enfrenta dos cargos de agresión simple y que debe comparecer ante el Tribunal de Distrito Penal de la Parroquia de Orleans, con una audiencia programada en los próximos días y otra fijada para marzo. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones de las personas involucradas en el incidente.

El episodio ocurre en medio de lo que algunos testigos describieron como una intensa presencia del actor en la ciudad durante varios días de celebraciones del Mardi Gras. Empleados de distintos locales nocturnos afirmaron que el intérprete habría recorrido bares del Barrio Francés y la zona de Uptown durante el fin de semana festivo, comportamiento que llamó la atención de clientes y trabajadores del sector.

Un vigilante de un establecimiento de servicio continuo relató que el actor llegó sin camisa, en aparente estado de embriaguez y con actitud “algo beligerante”. Según su testimonio, el artista preguntó a los asistentes: “¿Saben quién soy?”, antes de posar para fotografías con algunos de ellos.

Otros trabajadores aseguraron que el actor intentó interactuar activamente con el personal del bar, incluso sugiriendo que quería “ser un barman famoso”, lo que derivó en su expulsión del lugar. Un testigo que lo observó en un club de jazz comentó que se mostró especialmente ruidoso y que incluso daba instrucciones de actuación a una mujer dentro del establecimiento.

El actor ha hablado abiertamente en el pasado sobre su lucha contra las adicciones y los problemas de salud mental, factores que, según él mismo ha señalado en entrevistas previas, influyeron en conductas conflictivas durante etapas anteriores de su vida. En 2017, por ejemplo, fue detenido en Savannah, Georgia, por intoxicación pública y alteración del orden, lo que derivó en su ingreso a rehabilitación por orden judicial.

Desde entonces, el artista ha afirmado haber buscado apoyo terapéutico y programas de recuperación estructurados para mantener la sobriedad, aunque de forma intermitente. En declaraciones anteriores, relacionó su consumo problemático de alcohol y otras sustancias con traumas no tratados y experiencias de estrés postraumático desde la infancia.

El más reciente incidente, sin embargo, se produce en un momento en el que LaBeouf intentaba consolidar una nueva etapa personal y profesional. En años recientes ha alternado su trabajo como actor con proyectos de dirección y guion, al tiempo que mantenía un perfil relativamente bajo tras diversas controversias mediáticas.

Además, su vida personal había cobrado relevancia por su relación con la actriz Mia Goth, con quien contrajo matrimonio y que, según HOLA.COM, la pareja estaría separándose tras nueve años de matrimonio.

Por ahora, el caso continúa en manos de la justicia de Luisiana y se espera que las audiencias judiciales determinen el curso legal del proceso.

