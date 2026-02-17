Final del Desafío Siglo XXI: cuántos millones se llevará el ganador de hoy 17 de febrero

Llegó el momento que muchos esperaban: la gran final del Desafío Siglo XXI. Miles de televidentes han seguido durante meses esta temporada cargada de innovación, cambios estructurales, giros dramáticos y una exigencia física superior a la de ediciones anteriores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Para los seguidores, uno de los interrogantes principales gira en torno al premio económico de la edición 2025-2026 y, por supuesto, acerca de cuál dupla se llevará la millonada ofrecida por el programa. Caracol Televisión ha confirmado que el capítulo definitivo se transmitirá el martes 17 de febrero a las 8:00 p. m., donde se revelará a la dupla ganadora después de superar la prueba final de la temporada.



El Desafío Siglo XXI inició el 2 de julio de 2025 con 32 participantes que llegaron cargados de expectativas y disposición absoluta para enfrentar retos extremos. La producción renovó el formato para darle un giro más profundo a la competencia, integrando elementos como “El Elegido”, la Suite Ditu, el Desafío de Hambre, el Desafío de Servicios y el Desafío de Bienestar, mecanismos que obligaron a equipos y competidores a replantear estrategias constantemente.



La producción también apostó por una estrategia multiplataforma que incluyó contenidos exclusivos en Ditu, donde se ofrecieron análisis, entrevistas y segmentos complementarios que permitieron seguir la evolución de cada participante con mayor profundidad. Las audiencias conectaron no solo con la competencia, sino con los procesos personales de los deportistas.



El premio millonario: ¿cuánto se llevará el ganador del Desafío Siglo XXI?

El premio mayor del Desafío Siglo XXI está estimado en 1.200 millones de pesos, monto confirmado por Caracol Televisión como la recompensa económica definitiva para la dupla campeona. Sin embargo, es importante aclarar varias cosas. Y es que la primera fracción de este premio se entregó el pasado 16 de febrero a la dupla ganadora, Rata y Valentina, y era de 600 millones de pesos. Además del dinero, los participantes ganaron una motocicleta para desplazarse hacia Cartagena, ciudad donde se llevará a cabo la competencia final, y una ventaja de tiempo frente a la dupla rival.

Publicidad

Hoy 17 de febrero se entregarán los 600 millones de pesos restantes, pero la competencia de hoy es clave porque los nombres de los ganadores de hoy son los que quedarán plasmados en la copa. La expectativa se mantiene al máximo, pues los televidentes han seguido de cerca a estas dos duplas.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL