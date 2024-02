Jenny López responde por qué no vive con Jhonny Rivera: "Nos estamos conociendo "

Jenny López y Jhonny Rivera han causado revuelo en las redes sociales con su relación amorosa, en la que hay una diferencia de edad de 30 años. Recientemente, la joven de 21 años decidió revelar en sus redes sociales cómo avanza su noviazgo con el cantante.

La también artista popular abrió la 'cajita de preguntas' en su cuenta de Instagram y, como era de esperar, muchas de los cuestionamientos estuvieron relacionadas con su actual pareja. Una de esas dudas es por qué no viven juntos, luego de una relación de más de un año.

"¿En algún momento te vas a vivir definitivamente con Jhonny?", cuestionó uno de los seguidores de López. La artista decidió responder la pregunta señalando que muchas personas quieren "acelerar" los procesos de su noviazgo.

"Veo que esta es una curiosidad de muchos, que siempre me preguntan si me gustaría vivir con Jhonny y que por qué no vivo con él", empezó diciendo la mujer.

Jenny López aseguró que "a veces la gente quiere acelerar un poco los procesos que se debería llevar normalmente en la vida y yo con él estoy viviendo un noviazgo súper lindo".

Jhonny Rivera y Jenny López tienen un poco más de un año juntos, afrontando las críticas que han recibido tras hacer pública su relación porque él le lleva 30 años a ella. Sin embargo, la joven reveló que en su relación con el cantante no tienen planes de vivir juntos, pues prefieren vivir su noviazgo.

"Nos estamos conociendo en todos los aspectos. Yo vivo con mis papás y él con su mamá y su tía, pasamos muchísimo tiempo juntos, a veces yo me quedo en su casa, a veces él en la mía", expresó.

Para finalizar el tema, Jenny López dijo que la convivencia es otro nivel en la relación, entonces nosotros vamos por partes, despacio, para equivocarnos lo menos posible", pero también anticipó que "si en algún momento decidimos vivir juntos lo comunicaremos por aquí".