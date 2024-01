Jessi Uribe y Paola Jara publicaron foto familiar y les preguntan por Sandra Barrios

En redes sociales los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara presumieron la celebración familiar que realizaron para festejar los cumpleaños de Alán y Roy, hijos del artista popular. Sin embargo, a los internautas les llamó más la atención la ausencia de Sandra Barrios, madre de los menores.

A través de sus redes sociales los dos cantantes compartieron fotos y videos de la reunión familiar, alejando los rumores que se han creado sobre la supuesta mala relación que Paola Jara tendría con la familia de Jessi Uribe.

La celebración estuvo enfocada en el gusto por ambos menores en el fútbol, por lo que ambos lucieron camisetas de sus equipos favoritos, al igual que los invitados. Además, se realizó al aire libre para que los niños también tuvieran lugar para jugar este deporte.

Incluso, la pareja publicó algunas fotos junto a los niños y los internautas reaccionaron de diversas maneras. La pregunta más comentada por los usuarios de las redes sociales fue "¿Y Sandrita?", haciendo referencia a Sandra Barrios, madre de los niños y expareja del cantante Jessi Uribe.

Publicidad

"¿Cumplían años los niños, o la señora Jara? ¿Por qué el protagonismo a ella?", "¿Por qué lo están grabando?", fueron otros comentarios de los usuarios de las redes sociales en los lugares en los que se difundieron los videos compartidos por Jessi Uribe y Paola Jara.

La pareja de cantantes contrajo nupcias en mayo de 2022 y, tras casi dos años de matrimonio, varios de sus seguidores se siguen preguntando si planean tener hijos. Cabe recordar que Jessi Uribe tiene cuatro hijos, fruto de su relación anterior, pero Paola Jara todavía no se ha convertido en madre.

En días pasados, la intérprete de Mala mujer abrió la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram para resolver dudas de sus fanáticos. Entre ellas no faltaron las preguntas sobre si desea ser mamá próximamente.

Publicidad

"¿Te imaginas en rol de mamá?", cuestionó un internauta y la cantante señaló lo siguiente: "Ustedes siempre me preguntan a mi este tipo de cosas". Luego dejó en incertidumbre a sus seguidores, pues indicó que le gustaría, pero todavía no es seguro.

"No sé, vamos a ver qué nos depara el destino. Pero sí me lo imagino, me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo", aseguró Paola Jara, dejando en el aire la posibilidad de estar en búsqueda de un hijo junto a su esposo.