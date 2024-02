Jessica Cediel da importante consejo en redes sociales, pero su ropa se robó la atención

"Solo tú decides a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar", así empezó un nuevo mensaje de reflexión de Jessica Cediel en su cuenta de Instagram. La presentadora difundió en sus redes sociales un nuevo video en el que intentó compartir un consejo de vida a sus seguidores. Sin embargo, parece que los internautas prestaron atención a otras cosas.



Nuevamente la bogotana es blanco de críticas por su manera de vestir, que, según muchos, no es coherente con el estilo de vida cristiano que difunde. Esta vez no fue la excepción, pues la mujer apareció vestida con un top pequeño blanco mientras daba un importante mensaje.

"En la vida siempre vas a enfrentar obstáculos que pueden ser situaciones, pueden ser situaciones. Hay muchos desafíos, pero mi consejo para ustedes hoy es enfóquense en todo aquello que les suma, que les hace crecer el corazón, la mente, el espíritu y el cuerpo, porque al final eso es lo que nos llevamos en la vida", expresó la presentadora.

Jessica Cediel insistió en que en el camino las personas encontrarán a otras a las que no les alegre su éxito, pero que eso no importa cuando se está enfocado en su derrotero sin hacerle daño a nadie. Pero las palabras de la presentadora parece que no llegaron a muchas personas, aunque el video tiene más de un millón de reproducciones.



"¿Y no puede dar consejos vestida?", "Las frases celebres de la pastora", "Yo estoy por creer que a esta mujer la ropa le estorba o le causa alergias", "La que no se disfraza pero sale medio desnuda. En fin, la hipocresía", "¿Estás segura que tu público está enfocado en el consejo que estás dando?", "Eres muy linda, pero no tienes que dar consejos desnuda", se lee en los comentarios.

De hecho, en Día a Día, programa de Caracol Televisión, reaccionaron a las palabras de Jessica Cediel y las presentadoras del programa expresaron que la mujer estaba dando sabias palabras, pero el humorista Jhovanoty no entendió el mensaje. "Entendí que a veces la vida se nos pone muy dura y que hay que ponerle pechos, digo, pecho a los problemas".