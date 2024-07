Jhonny Rivera explica por qué ya no recibe personas en su casa: ¿lo amenazaron?

Muy preocupado, Jhonny Rivera acudió a sus redes sociales para comentar una situación incómoda que está viviendo en su casa. El cantante manifestó que unos jóvenes llevan varias horas en la puerta de su vivienda, esperando que él los atienda para ayudarlos, esto aunque él no está presente.

¿Qué pasa en la casa de Jhonny Rivera?

Además de su música, Jhonny Rivera se ha hecho reconocido por sus actos de caridad con diferentes personas que lo necesitan y que, en ocasiones, llegan a buscarlo hasta su casa. Sin embargo, esto ha causado que cada vez más gente llegue a la vivienda del cantante esperando ayudas económicas.

El artista contó en las últimas horas que se encuentra en La Calera, Cundinamarca, realizando unas grabaciones. Pero que le han informado que "en mi casa, desde el mediodía, hay unos muchachos con un bafle cantando, que hasta que yo los atienda. Se les ha dicho que yo no estoy, pero dicen que ellos me esperan hasta que yo llegue".

Rivera detalló que en los próximos días no planea regresar a su casa, pues tiene compromisos en Cali, Medellín y otras ciudades. Además, el cantante agregó que ya ha dicho que no planea atender a nadie más en su casa, "porque se me complicó la situación".

¿Por qué Jhonny Rivera ya no ayuda a personas que llegan a su casa?

Jhonny Rivera aseguró que él no quería contar esto públicamente, pero viendo la situación actual prefería explicar por qué tomó la drástica decisión de no abrir las puertas de su casa a quienes lo buscan para pedir ayuda.

"Es mi sitio de descanso. Además, yo no tengo la seguridad de que son personas buenas", recalcó el intérprete de Mejor solito, y agregó que ya vivió una situación desagradable.

"Me dio por atender a un muchacho y me dijo que él necesitaba que yo lo ayudara a montar un negocio que porque él estaba cansado delinquir, cansado de secuestrar, de atracar", relató.

Según el testimonio de Jhonny Rivera, esta persona le dijo que había buscado a Yeferson Cossio y que como este se había negado a atenderlo le iba a rayar un carro. "Eso lo tomé como una amenaza y él estaba en mi casa, en la sala", contó.

