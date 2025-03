Jordi Martin contó los secretos del día que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué

En junio de 2022, Shakira y Piqué comunicaron al mundo que se estaban separando, noticia que causó un revuelo mundial. Con el paso del tiempo, empezarían a conocerse detalles que indicaban que el español había sido infiel a la colombiana, cosa que se confirmó meses después con una foto tomada por Jordi Martin.

En una reciente entrevista, el paparazzi Jordi Martin reveló los detalles desconocidos de toda la historia detrás de este escándalo de la farándula internacional y todo lo que vivió Shakira en ese momento y dentro de la relación. El reportero también explicó por qué decidió ser un "protector" de la cantante colombiana.

El inicio del fin

Jordi Martin se ha hecho reconocido en España y el mundo por sus inéditas fotos de famosos, revelando secretos y momentos incómodos de las estrellas. Mientras la colombiana vivía en Barcelona, se convirtió en el periodista más cercano al equipo de la cantante, consiguiendo siempre las primicias de la misma.

Según reveló en entrevista con LuboxTv, él conocía de las infidelidades de Piqué desde tiempo atrás y, aunque lo había comunicado, parecía que Shakira decidía ignorar la verdad. No fue hasta que captó una foto certera de Piqué con Clara Chía que pudo abrirle los ojos a la colombiana y desencadenar todo lo que ha sucedido en los últimos años.

Jordi Martín aseguró que demandará a Clara Chía y Piqué por "revelación de secretos" - Fotos: Redes sociales

Publicidad

Martin detalló que Piqué y Clara Chía se conocieron en 2021, en un evento de la empresa Kosmos. En ese entonces, la joven era la novia del director general de la compañía, quien tiempo después fue despedido, cuando ella y el exfutbolista empezaron a salir. A inicios de 2022, Shakira y Piqué toman distancia, pero deciden darse una nueva oportunidad en mayo de ese año.

Al paparazzi le llegó información sobre esta relación clandestina que Piqué mantenía con una de sus empleadas en Kosmos, por lo que le ofreció 5.000 euros a otra trabajadora de la empresa para conseguir los datos de Clara. Aunque no consiguió sus datos, esta persona le confirmó que la joven saldría ese sábado de la ciudad acompañada de su novio.

Publicidad

Así se enteró Shakira de la infidelidad de Piqué

Jordi Martin se dispuso a seguir a Piqué y a Clara Chía, captando la famosa foto que meses después sería portada de la revista Hola! y causaría revuelo mundial. Pero antes de revelarla al mundo, se la presentó a Shakira , junto a las múltiples pruebas de años anteriores con infidelidades del español.

"Yo tomo esa foto un sábado, al día siguiente me voy a casa de Shakira y hablo con Tonino [hermano de Shakira]. 'Mira, aquí tienes la prueba y evidencia, aquí tienes los cuernos de Shakira. Toni, este ahora sí va a quedar mal y ahora sí que le voy a abrir los ojos a tu hermana, hay más de 50 mujeres. Ábrele los ojos a tu hermana'", reveló.

Cuando el reportero publicó la foto, contó que Piqué se puso en contacto con él a través de un amigo que tienen en común. "Jordi, tú sabes que te has cargado a esta chica, ¿no? Está destrozada", le expresó el español para comentarle que su foto había afectado gravemente el estado de ánimo de Clara Chía.

¿Por qué Jordi Martin quiere tanto a Shakira?

Luego de que la foto se hiciera pública en medios de comunicación, también se conoció una foto de Shakira bastante triste, en un parque de Barcelona, abrazada a sus hijos, una foto que el mismo Jordi Martin quiso captar para ayudar a la colombiana con su imagen ante el mundo.

Publicidad

El reportero indicó que siempre le pareció que lo que hacía Piqué con Shakira era injusto y que lo que más le costó fue darle esa terrible noticia a la colombiana el mismo día que William Mebarak, padre de la cantante, se cayó y terminó en una UCI en Barcelona. "Vi una mujer sobrepasada, ella se entera de la infidelidad el mismo día en que su papá se cae y entra a la UCI. En ese momento, Shakira descubre el rumor de que Piqué estaba saliendo con una chica de 22 años que trabajaba con él".

Así captaron en el parque a Shakira y sus hijos, tristes pero unidos, mientras Piqué feliz con su querida, ok puede andar con quien quiera, es soltero, el problema es que lo hizo estando con ella, Piqué no le deja ir de España, déjala vivir donde sea feliz 🥲 pic.twitter.com/zkfnJ4tGKI — Shakira World 💎 (@shakiracarla) August 22, 2022

"Yo no me enamoré de Shakira, pero el Jordi fotógrafo sí desapareció. Esas semanas me convertí en un protector, con una barra de acero [protegiéndola] como diciendo: 'de aquí no pasas Piqué'. Yo me senté con su hermano y le hice una lista de chicas, ella chequeó con sus investigadores y efectivamente todas esas infidelidades se habían cometido. Yo le abrí los ojos, le dije: 'has sido engañada 12 años'".

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co