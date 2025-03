Juanda Lozano, cantautor bogotano, presenta su sencillo Cruce de caminos

El cantautor Juanda Lozano está presentando nueva música para su público y en esta ocasión se trata de su primera colaboración. 'Cruce de caminos' es el nuevo sencillo del bogotano que le canta al amor desde dos perspectivas diferentes.

Este tema musical fue escrito en conjunto con Pao Beltrán, una artista emergente bogotana con la que Juanda Lozano no solo comparte su gusto por la música, sino que también estudiaron en la misma universidad. "Esta canción nació hace más de dos años, en 2022, le escribí a Paola para hacer un cover o colaboración, nos reunimos y escribimos la idea inicial de la canción", señaló el bogotano en diálogo con Noticias Caracol.

Así nació el nuevo sencillo de Juanda Lozano

'Cruce de caminos' fue el resultado de algunas reuniones esporádicas en las que ambos artistas compartieron sus ideas sobre el amor, estando en extremos opuestos. "Estábamos en momentos de la vida muy diferentes, yo estaba atravesando una pérdida de un amor y ella estaba con su novio, todavía sigue con él, y logramos unir eso. Fue la esencia que yo le pedí a ella, yo le quería escribir al amor desde la nostalgia y que ella lo hiciera desde la alegría, se combinaron las dos cosas y por eso hay tintes nostálgicos y mucha alegría en el coro".

Juanda Lozano detalló que, aunque había intentado colaborar con otros artistas, esta fue la primera oportunidad en que se logró concretar. La composición de los dos bogotanos quedó guardada por un tiempo, mientras cada uno seguía trabajando en su respectivo proyecto, y en 2024 surgió la oportunidad para que la canción se hiciera una realidad.

"Es una colaboración porque la escribimos juntos, pero esta canción hace parte de un EP que quiero lanzar este año", detalló el músico y agregó que su plan era tener dos colaboraciones; sin embargo, "las tres personas a las que les dije, me dijeron que no, porque no estaban en el 'mood', no estaban en etapa de colaboración, o simplemente porque no querían".

La canción salió del baúl de los recuerdos cuando el cantautor bogotano empezó a trabajar en su próximo EP. "Tenía un álbum en fila, lo lancé el año pasado y surgió la idea de hacer un EP que empezamos a grabar a comienzos del año pasado, son seis canciones, ya se lanzó 'En la espera', esta es la segunda".

A lo largo de 2025, Juanda Lozano espera presentar a sus seguidores las cuatro canciones que también hacen parte de su EP, un trabajo musical con el que el artista propone reencontrarse con sus raíces musicales, pero con toda la influencia del trabajo hecho a lo largo de los últimos años. "Hay más canciones que son más rock porque este EP busca rescatar esas raíces de cuando empecé a hacer música, lo que me interesó fue el rock".

A futuro el cantautor bogotano está listo para realizar más colaboraciones, una actividad que, según su opinión, ayuda a todos los artistas en su proceso. "Creo que el mundo artístico está hecho para colaborar y crecer juntos, eso lo han demostrado géneros como el reguetón que ha crecido tanto porque todos de una manera u otra se colaboraron, yo creo que la música es para compartir escena, el arte y el talento, no para competir, está bien la competencia, pero todos nos podemos ayudar".

