Karol G le llegó por sorpresa a Feid a un concierto y los fanáticos se enloquecieron

Karol G sorprendió a los seguidores de Feid en su concierto en Madrid al llegar al escenario e interpretar la canción Friki.

Karol G hizo sold out en 4 fechas consecutivas en España, justamente en el Santiago Bernabéu y en su última presentación realizó una transmisión gratuita para sus seguidores en YouTube.

Por la misma fecha, el artista Feid también se estaba presentando en Madrid en el marco de su gira Ferxxocalipsis.

Un destacado espectáculo musical que contó con la participación de una importante afluencia de personas, alrededor de 54.000 asistentes, según informaron las autoridades de Madrid.

Publicidad

Karol G y Feid cantaron juntos en Madrid

Durante su presentación, luego de cantar parte de las canciones de su más reciente álbum Sorry 4 that much e interpretar Cuál es esa o Porfa, entre otras canciones, la gran sorpresa fue justo cuando empezó a sonar la pista de la canción Friki y salió Karol G al escenario, sorprendiendo a los miles de espectadores que acompañaron al artista.

Al final, Feid pide al público un reconocimiento para Karol G: "Regálenme un fuerte aplauso para esta princesa, mor, qué chimba".

Publicidad

A Feid todavía le queda una fecha en su gira por Europa, haciendo un cierre en Lisboa, Portugal: 30 de julio.

Gira del Ferxxo en América Latina

Feid finalizará su gira de conciertos en América Latina y recorrerá diferentes países, dando un cierre en Medellín, Colombia el 7 de diciembre, su ciudad de nacimiento.