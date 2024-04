La condenada Aída Victoria Merlano se fue de paseo por Europa: "Vine a un retiro"

A través de sus redes sociales, Aída Victoria Merlano le dio una gran sorpresa a sus seguidores, quienes pensaban que la influenciadora estaba ausente de las plataformas porque se encontraba afectada por su reciente condena a 13 años y 8 meses de cárcel por presuntamente participar en la fuga de su mamá. Pero realmente lo que sucedía es que la barranquillera está de paseo por Europa.

Luego de que Merlano publicara una historia de Instagram mostrando a sus seguidores que se encontraba en París, empezó a recibir muchos comentarios y mensajes cuestionando su actuar. Algunos hasta la acusaron de estar huyendo de las autoridades colombianas.

Para contestar a las dudas de los internautas, la influenciadora agregó que se encontraba en Europa porque tenía la intención de pedir una audiencia con el papa Francisco, tema que generó más revuelo en las redes sociales.

Ante todas las preguntas y acusaciones, Aída Victoria Merlano decidió aclarar el verdadero motivo de su viaje a Europa. La barranquillera reveló que lo de la visita al papa Francisco era una broma para sus seguidores, pero realmente su viaje sí tiene que ver con motivos espirituales.

"La verdad vine a un retiro", señaló Merlano en su cuenta de Instagram. También decidió responder a las personas que creyeron que estaba escapando de la justicia o violando alguna ley al salir del país en medio del proceso legal que atraviesa por su supuesta colaboración en la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano.

"No tengo orden de captura en mi contra y tampoco tengo ninguna restricción para salir del país", aseguró la famosa barranquillera. Por otro lado, insistió en que, mientras su futuro legal se define, ella seguirá viviendo su vida y trabajando en las redes sociales.

"No voy a poner mi vida en pausa por una situación de la que la única certeza que tengo es que se escapa de mis manos. Siempre y cuando no lastime a nadie, voy a hacer lo que me haga feliz mientras puedo", concluyó la barranquillera.