El fin de una era: MTV apagará su señal el 31 de diciembre

La cultura popular global se prepara para despedir uno de sus pilares más emblemáticos. Tras 44 años de historia, la señal tradicional de MTV se apagará definitivamente este 31 de diciembre de 2025.

Lo que nació en 1981 con el icónico mensaje “Ladies and gentlemen, rock and roll” y el video de Video Killed the Radio Star, llega a su cierre en su formato lineal para dar paso a una transformación radical impulsada por la era digital.



¿Qué canales cierran?

El apagón está programado para el último día de 2025. Según comunicó Paramount Global, la empresa matriz, un total de cinco canales dedicados exclusivamente a la música dejarán de operar: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live.

Este cierre afectará la operación tradicional de televisión por cable en diversos territorios, incluyendo una huella profunda en Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos, donde estas señales temáticas habían servido como refugio para los amantes de los videoclips y géneros específicos.



Es importante destacar que no desaparece la marca MTV por completo, sino el modelo de canal lineal de 24 horas dedicado a la música tal como lo conocimos durante décadas. El canal principal, MTV HD, continuará al aire, aunque con una programación centrada casi exclusivamente en reality shows y entretenimiento general.



¿Por qué saldrá del aire MTV?

La decisión de cerrar estas señales responde a varios factores. En primer lugar, la decisión forma parte de una reestructuración corporativa impulsada por la fusión entre Paramount Global y Skydance Media.



Sin embargo, el factor determinante es el cambio en los hábitos de consumo. En la actualidad, el público ya no depende de una pantalla fija ni de una programación con horarios para descubrir música. Plataformas como YouTube, TikTok y Spotify han absorbido el papel que antes desempeñaba MTV, permitiendo que los usuarios elijan en tiempo real qué ver y escuchar.



La importancia cultural de MTV

El cierre de estas señales no es un evento menor; marca el final de una de las etapas más influyentes de la cultura pop. Durante más de cuatro décadas, MTV no solo fue un canal de televisión, sino un lenguaje universal que dictó tendencias en la moda, el arte y la comunicación.

MTV convirtió el videoclip en una pieza artística de alto impacto. Fue allí donde Michael Jackson estrenó "Thriller", un hito que cambió la historia del formato y elevó los estándares de producción visual. Artistas como Madonna, Britney Spears y Nirvana utilizaron la pantalla del canal para cimentar sus carreras y conectar con millones de jóvenes simultáneamente.

El canal creó programas que hoy son parte del ADN del entretenimiento. MTV Unplugged reinventó los conciertos acústicos, ofreciendo versiones íntimas y despojadas de grandes artistas que luego se convirtieron en álbumes históricos. En el ámbito de la animación y la sátira, programas como Beavis and Butt-Head y Daria se convirtieron en símbolos de la rebeldía y el sarcasmo generacional.

Desde su lanzamiento regional en 1993, MTV Latinoamérica fue vital para la consolidación del rock en español y el pop latino. La señal dio una plataforma masiva a artistas locales y creó los icónicos VJs, quienes hablaban el mismo idioma que la juventud de la región y reflejaban sus realidades sociales y culturales. Los Unplugged de figuras como Charly García y Soda Stereo son considerados hoy momentos cumbre de la música en español.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.